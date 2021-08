"Fernando Alonso me recuerda a Schumacher en Ferrari, es un referente"

Gran parte de la Fórmula 1 no se mostraba convencida del regreso de Fernando Alonso a la máxima competición de la velocidad y el automovilismo. Dos años fuera de la parrilla, una edad avanzada y varios años sin conseguir éxitos importantes en el 'Gran Circo' eran la carta de presentación con la regresaba.

Muchos perdieron la fe y la confianza en sus manos y en su talento, lo que Alonso aprovechó para ir apuntando en su lista de desplantes para después cobrarse todas las cuentas pendientes una por una. Así lo está haciendo en esta segunda parte de la temporada en la que ha demostrado ir de menos a más.

La guinda la puso ese glorioso Gran Premio de Hungría y esa espectacular batalla con Lewis Hamilton que hizo rememorar años del pasado repletos de emoción y con el español peleando por los primeros puestos con un coche realmente competitivo. Ese duelo y esa carrera en general hizo alucinar al equipo Alpine, que sigue dándose cuenta carrera tras carrera de lo que es compartir escudería con uno de los grandes.

Fernando Alonso en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone Alpine F1 Team

Uno de sus jefes, el director ejecutivo de la escudería y uno de los ideólogos del A521 y del modelo del próximo curso, ha hablado sobre los grandes talentos ocultos de Fernando que solo tienen los súper élite. Se trata de Marcin Budkowski, quien alucia y compara al español con otro gran campeón.

Fernando Alonso, como Michael

"He trabajado con varios pilotos durante un poco más de 20 años en la F1, pero Fernando es especial. Es impresionante en su enfoque, que es muy, muy profesional. Sinceramente, me recuerda un poco a Michael Schumacher. Cuando 'Schumi' estaba en Ferrari y él era un referente en cuanto a lo profesional que era y lo meticuloso que era en su enfoque y veo ese rasgo similar en Fernando".

"La otra cosa que me sorprende es su habilidad para las carreras. Es alucinante casi porque estamos sentados en el muro de boxes, donde tenemos todos los datos y gozamos de una visibilidad completa de la carrera, mientras él está en el coche pilotando a toda velocidad y tiene casi el mismo análisis de la carrera que tenemos nosotros. Eso es lo que más me impresiona. Supongo que eso es producto de que son 20 años de experiencia conduciendo coches de F1. Pero no hay muchos pilotos, incluso con 20 años de experiencia, que sean capaces de hacer eso". Así lo reconocía en declaraciones The Race.

Fernando Alonso, junto a Michael Schumacher y Kimi Raikkonen tras ganar en Sahkir en 2006. GTRES

Sin mirar la edad

Por último, Marcin habló sobre otro tema muy recurrente en la actualidad de Fernando, la edad, sobre todo después de que el asturiano haya cumplido los 40 y siga demostrando que es uno de los mejores de la parrilla. La esperanza de todos es que pueda demostrarlo con un coche competitivo el próximo año, cuando se espera un gran cambio y una gran revolución en la Fórmula 1.

"No se le ve como a un viejo listo para jubilarse. Tiene hambre, espera con ansias el próximo año. Cada vez que está en la fábrica pregunta '¿cómo va el coche del año que viene?' Se está divirtiendo mucho este año, creo que eso se ha visto en la pista. Pero fuera de la pista, en las interacciones con el equipo, se puede ver que está feliz de haber regresado a la Fórmula 1".

[Más información: Fernando Alonso: "Nuestro objetivo era repetir lo que hizo Renault en 2020, pero estamos lejos de McLaren"]

Sigue los temas que te interesan