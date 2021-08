"Fernando Alonso es el compañero ideal, su madurez le hace ahora estar ahí arriba"

La Fórmula 1 se encuentra cerrada por vacaciones, pero todavía palpitando por todo lo que dio de sí el último Gran Premio que se ha celebrado hasta el momento, el de Hungría, donde Esteban Ocon fue el sorprendente vencedor. A Alpine le ha venido bien este parón porque desde entonces solo se habla de ellos.

En los últimos días todos hablan de la escudería gala y de su piloto estrella, Fernando Alonso, que no fue quien se llevó el gato al agua en Hungaroring, pero sí quien terminó como gran protagonista de la jornada tras salir en novena posición y terminar cuarto, además de haber mantenido un duelo titánico con Lewis Hamilton al que consiguió retener durante más de diez vueltas para acercar la victoria de su compañero de escudería.

Por ello, el asturiano no para de recibir elogios, uno tras otro, después de la demostración de defensa y dominio de la situación llevó a cabo contra todo un siete veces campeón del mundo que, además, llevaba un monoplaza mucho más rápido y potente que el A521 del español y con unos neumáticos mucho más nuevos que le permitían ir al límite.

Fernando Alonso y Hamilton, en Hungría Reuters

El último en sumarse a la lista de grandes nombres que han destacado el enorme trabajo de Fernando Alonso ha sido el expiloto Damon Hill, quien terminó su carrera en la Fórmula 1 con 22 victorias y 42 podios. El británico se convirtió en toda una súper estrella después de que en el año 1996 se alzara con el título en una de las escuderías más míticas de la historia del 'Gran Circo', Williams.

El análisis de Hill

Ahora, Hill ensalza así a Alonso tras participar en el pódcast F1 Nation: "Tengo que confesar que Fernando está en lo más alto de la lista de compañeros de equipo que me gustaría tener actualmente. Es el compañero ideal. Ocon aplaudió su trabajo en Hungría y la madurez le ha hecho a Alonso estar ahí arriba. Cuando eres más joven, más rápido y competitivo, es más complicado trabajar con alguien".

Además, reconoce que a título personal, le permitió mejorar como piloto el hecho de compartir garaje con grandes estrellas: "Mi carrera mejoró al estar con los compañeros de equipo que tuve. He estado al lado de Alain Prost, Ayrton Senna, Nigel Mansell, David Coulthard y Jacques Villeneuve. Siempre te gusta luchar codo con codo con los mejores, pero no quieres estar con ellos si no te ves capaz de derrotarles".

Damon Hill y Michael Schumacher Europa Press

Por último, Damon Hill imagina lo que hubiera sido compartir escudería con los dos corredores que más títulos tienen, Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Con el 'Kaiser' sí pudo batirse en la pista, pero asegura que le hubiera encantado medirse también al británico aunque este le hubiera ganado con cierta regularidad.

"Nunca he sido compañero de Michael Schumacher, pero también he corrido contra él con coches muy similares. Eso sí, nunca sabré si podría luchar contra Lewis Hamilton. Francamente, creo que me ganaría de forma regular, pero me gustaría haber probado con él. A todos nos gusta conocer nuestra posición real en la parrilla, por lo que el punto de referencia son los mejores pilotos".

[Más información: Alpine no se baja de la ola: "Fernando Alonso estuvo increíble, se divirtió en el duelo con Hamilton"]

Sigue los temas que te interesan