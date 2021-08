Valériane Ayayi, bronce en los JJOO con Francia en baloncesto, anuncia que jugó embarazada

Valériane Ayayi Vukosavljević ha sido una de las grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a pesar de que su historia se ha conocido ahora, días después de que haya terminado la cita olímpica. La joven jugadora de la selección francesa de baloncesto ha anunciado que no ha estado sola en la competición celebrada en Japón.

Esta jugadora de la selección gala de basket de 27 años ha anunciado, después de dejar varios mensajes enigmáticos en sus redes sociales, que está embarazada. Sin duda, una noticia bomba por lo que supone para una deportista de máximo nivel competir en estas circunstancias que pueden alterar el estado físico natural y que tiene también connotaciones mentales por posibles golpes que se pueden producir en un deporte de contacto como es el baloncesto.

Valériane ha revelado este mismo miércoles que ha disputado todos los Juegos Olímpicos sabiendo que estaba embarazada, pero que decidió no hacer pública la noticia para no condicionar su rendimiento ni el trato que pudiera recibir, algo que también hubiera generado mucha polémica.

Aujourd’hui, il est l’heure pour moi de me reposer, de profiter de cette grossesse avec mon mari et ma famille ! Je reste là, présente autour des terrains. Je vous donne rdv très vite en 2022, de retour sur le parquet et avec comme toujours de gros objectifs

De hecho, esta jugadora gala asegura que la buena nueva solo la conocían un puñado de personas cercanas a su entorno. Aún así, esta circunstancia no le ha impedido rendir al máximo nivel y conseguir un importante éxito para su palmarés, ya que tras dos semanas de esfuerzo, pudo colgarse una valiosa medalla de bronce. En líneas generales, han sido unos buenos Juegos para Francia en lo que a baloncesto se refiere, ya que los chicos también consiguieron sumar una valiosa medalla de plata tras caer en la gran final contra Estados Unidos.

Valériane ha 'jugado' con sus seguidores a través de las redes sociales con varios mensajes en los que dejaba en el aire cuál había sido su gran triunfo además del deportivo: "La medalla más bonita se ha mantenido caliente durante todo este tiempo". Un mensaje que hizo que todos sus aficionados empezaran a buscar diferentes teorías para conocer de qué se trataba.

Sin embargo, poco después, la jugadora de 27 años rompía el misterio y comunicaba la feliz noticia que además ha revolucionado el baloncesto francés por lo que supone que Valériane haya participado en una cita importante en estas condiciones tan especiales: "¡Hoy me toca descansar, disfrutar de este embarazo con mi marido y mi familia! Me quedo aquí, presente en los terrenos. Nos vemos pronto en 2022, de nuevo en la pista y con grandes objetivos como siempre".

El terremoto de Valériane

Esto ha supuesto un pequeño terremoto para aficionados y prensa, pero también para muchas de sus compañeras que no lo sabían, ya que Valériane solo había informado a la seleccionadora Valérie Garnier, al médico del equipo nacional y a otras tres jugadoras. Al fin y al cabo, Ayayi Vukosavljević ha conseguido lo que quería, mantener su estado en el más absoluto secretismo para que nadie sospechara nada.

Con esta gran noticia, Valériane, continua su gran racha de éxitos en los últimos meses después de haberse proclamado en mayo campeona de Francia y en junio ganadora del Eurobasket con la selección que ahora se ha consolidado como bronce olímpico. Pero su mayor triunfo ha sido ese embarazo con el que ahora se ha convertido en protagonista.

Valériane ha concedido una entrevista a France Info donde ha relatado cómo ha sido tomar esta difícil decisión: "Quería estar tranquila y hacer mis dos competiciones sin tener que lidiar con las reacciones de otros jugadores, de los medios de comunicación o de otras personas. Tenía el permiso del médico de la federación, el permiso médico de mi ginecólogo, y eso era lo principal. La seleccionadora me dijo que se alegraba mucho por mí, que este embarazo no ponía en duda mi selección para el Eurobasket y los Juegos Olímpicos, si todo estaba bien a nivel médico".

"El embarazo no es una enfermedad. No me impide practicar mi deporte. He jugado tres grandes competiciones y estoy bien. Después, es una elección. Sabía que quería tener un hijo durante mi carrera. Ahora voy a tomarme un tiempo libre porque es necesario y porque practico un deporte en el que a los seis meses ya no puedo estar en el campo. Me voy a Los Ángeles a ver a mi hermana pequeña, a la que no veo desde hace dos años. Voy a disfrutar con mi marido, mis padres y mis otros dos hermanos. Me siento feliz y realizada. Estoy deseando descansar y disfrutar al máximo de este embarazo".

