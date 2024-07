En un estadio en Lille, con la familia o desde España: así han vivido la inauguración los españoles que no desfilaban

Desde una pista de atletismo al modo más tradicional, en una calle cualquiera desierta de Valladolid ante una gran amiga y compañera, o navegando por las tranquilas aguas del Puerto de Alcudia entre las miradas de los viandantes curiosos y turistas. Cualquier manera ha sido buena para aquellos atletas españoles que todavía no están en París para celebrar el desfile inaugural de estos Juegos Olímpicos.

La embarcación española surcó las aguas del Sena durante la tarde de este pasado viernes y lo hizo con decenas de deportistas en la cubierta, pero no estaban todos los que al cabo de estos Juegos representarán a España en las diferentes modalidades hasta el próximo 11 de agosto.

Varios deportistas que no compiten hasta dentro de unos días todavía se encuentran en sus centros de entrenamiento o sus residencias realizando la última puesta a punto. No volarán a París hasta dentro de unos días, pero igualmente encontraron su particular forma de sentirse en cierto modo en la ceremonia de inauguración de la capital francesa.

El desfile 'alternativo' de la selección masculina de baloncesto en Lille.

Incluso hay quienes ya están en suelo francés pero no en París, como le sucede al equipo masculino de baloncesto que se encuentra concentrado en Lille. Ellos no estuvieron en ninguna barcaza sobre el Sena, pero sí que documentaron su particular desfile con mucho humor.

Los surfistas, que compiten en Tahití a miles de kilómetros de París, conectaron de manera muy breve con la ceremonia a pocas horas de empezar a surcar las olas de la Polinesia Francesa, mientras que Rafa Nadal jugó al despiste hasta el último momento antes de convertirse en uno de los últimos relevistas de la antorcha olímpica.

El desfile 'alternativo en Valladolid

Uno de los documentos más divertidos estas 'otras' ceremonias de inauguración lo dejaron Lorena Martín y Lorea Ibarzabal. La salmantina y la canaria compartieron una fotografía en la que aparecían juntas vestidas con el uniforme oficial del desfile, pero ellas no estaban en París sino en Valladolid.

Además, Lorea también subió un vídeo a sus redes sociales en el que se podía ver a Lorena Martín desfilando por una calle desierta de Valladolid. "Como si fuese el Sena", se le escuchaba decir entre risas a la canaria mientras que veía a Martín saludando y lanzando besos.

Ellas dos no son las únicas atletas que han dejado unas imágenes de lo más curiosas. Álvaro Martín, marchador español, compartió un vídeo en el que se puede ver a todos los atletas de esta disciplina que estarán en los Juegos Olímpicos desfilando por el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés, todos ellos, por supuesto, con el uniforme oficial y con la bandera olímpica y la española.

Desde el agua, de otra manera

Hay piragüistas que todavía tardarán en competir y por lo tanto también en hacer su aparición en París, por lo que apuran sus últimos días previos antes de volar hacia Francia para una mejor puesta a punto.

Muchos de ellos están concentrados en Puerto de Alcudia, y desde allí algunos como Antía Jácome o Diego Domínguez compartieron vídeos del grupo realizando un desfile muy particular por las aguas que transcurren por esta localidad mallorquina.

En sus embarcaciones, también ellos se pusieron sus mejores galas, se vistieron con el uniforme oficial y se ataviaron de banderas de España para desfilar mientras los curiosos les miraban desde la acera.

En Francia, pero no en París

Quienes sí que están ya en Francia preparados para hacer su debut en los Juegos Olímpicos son los integrantes de la selección masculina de baloncesto. Sin embargo, ellos no están en París, donde se desarrollan el grueso de las competiciones, sino que se concentran en Lille, donde disputan sus primeros encuentros de la fase de grupos.

No pudieron estar por lo tanto en la embarcación española sobre el río Sena, pero no quisieron dejar pasar la oportunidad de hacer su particular desfile.

Así, 'La Familia' se juntó en un estadio de esta localidad unas horas de su debut para dar una vuelta olímpica sobre el tartán como si estuvieran saludando al público. Las gradas, eso sí, estaban vacías, pero nada interrumpió la fiesta de los hombres de Scariolo.

La sorpresa de Rafa Nadal

Rafa Nadal sí que era uno de los grandes protagonistas que ya estaba en París asentado y que, de hecho, se había hecho multitud de fotos en la villa olímpica con todos aquellos que se lo pidieron.

Parecía que iba a ser uno de los principales reclamos también en el desfile inaugural, pero se filtró la noticia de que no iba a estar en la ceremonia. La disputa de sus primeros partidos tan sólo unas horas después, y el hecho de que Carlos Alcaraz tampoco fuera a estar, parecían motivos más que suficientes como para justificar la baja.

Se pudieron ver algunas fotografías de Rafa Nadal con el desfile ya iniciado en un balcón, siguiendo la ceremonia sonriente junto a su familia, así que nada invitaba a pensar en la sorpresa que había preparada para la noche.

El tenista balear sorprendió a todo el mundo y firmó uno de los momentos más emotivos cuando apareció en el Trocadero para recibir la antorcha olímpica de manos de Zinedine Zidane. Posteriormente, el tenista se embarcó en una lancha con otros mitos del deporte como Serena Williams, Nadia Comaneci y Carl Lewis.