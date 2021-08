Doncic: "¿207 millones? Es muchísimo dinero, todavía no me he comprado nada"

Los Dallas Mavericks blindan a Luka Doncic con un nuevo contrato millonario. El internacional esloveno firma hasta el año 2027 y de aquí hasta entonces, el jugador cobrará en total 207 millones de dólares. Sobre esta cantidad bromeó el canterano del Real Madrid en una rueda de prensa desde su país natal.

El anuncio y la rueda de prensa de la renovación no tuvieron lugar en Dallas, ni siquiera en Estados Unidos, sino que el escenario se desplazó hasta Eslovenia, donde se encuentra Doncic tras disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero el anuncio merecía todo este despliegue y es que hasta la fecha nunca se había firmado una extensión de contrato de estas dimensiones para un jugador que todavía tiene 'contrato de novato'.

Según el acuerdo al que han llegado Luka Doncic y los Dallas Mavericks, el jugador cobrará los 10,1 millones de dólares que le corresponde por la próxima temporada y a partir de la 2022/2023 pasará a cobrar lo que se estipula en su nuevo contrato, tal y como marca el conocido salary cap. Esto son 35,7, 38,6, 41,4, 44,3 y 47,1 millones de dólares por cada una de las cinco nuevas temporadas, hasta el verano de 2027.

Luka Doncic junto al propietario de los Dallas Mavericks Mark Cuban, en rueda de prensa Reuters

Para la puesta en escena de la renovación, hasta territorio esloveno acudieron Bill Duffy, el agente de Luka Doncic; Mark Cuban, el propietario de la franquicia; Jason Kidd, el nuevo entrenador de los Mavs; además de Dirk Nowitzki y Michael Finley. Antes de que hablase el principal protagonista del acto, su representante afirmó que lleva en este negocio 35 años y que cree que el canterano merengue "es el mejor jugador del mundo". "Y como persona todavía mejor", agregó.

Inicios en Dallas

"Fue duro al inicio, pero aprendí la lengua, hice amigos y me di cuenta de que no era una mala decisión. Estoy muy agradecido con Dallas y estoy muy feliz".

Objetivo

"Mi objetivo es siempre igual, ganar el anillo, ese es mi objetivo. Espero poder traer el anillo a Dallas algún día".

Sensaciones tras la renovación

"Son muchas cosas. Pero lo primero es cómo me siento en Dallas. Es como mi segunda casa, es realmente especial. Le doy las gracias a los Mavs por ofrecerme esto… nunca me había imaginado algo así. Yo solo soñaba con jugar en la NBA, no con firmar una extensión como esta".

207 millones de euros

"Es muchísimo dinero. Pero no me he parado a pensarlo. No me he comprado todavía nada a costa de la extensión".

Trabajo para la nueva temporada

"Sé que hemos hecho buenos movimientos, pero lo principal es que tengamos química. Eso es lo que necesitamos en Dallas".

Rumores sobre el fichaje de Goran Dragic

"No puedo decir nada, no quiero que me multe la NBA".

