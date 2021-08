Anna Cruz también acusa a Lucas Mondelo: "Su maltrato psicológico me generó depresión"

"Dejo la Selección española [...]. Me gustaría pasar esta dolorosa página a mi manera". Con esas dos frases Anna Cruz anunció que ponía fin a su estancia en el equipo nacional porque "a la familia no se la trata así". No dijo a quien se refería, pero entre bambalinas todos miraban a Lucas Mondelo. Días después de la denuncia de Marta Xargay, Cruz ha reafirmado las palabras de su excompañera y ha ahondado en las prácticas del ya exseleccionador.

Anna Cruz ha asegurado que "su maltrato psicológico continuado" llegó a generarla "estrés, ansiedad, depresión…". "Me llevó a abandonar la selección y a vivir un proceso muy difícil", ha reconocido. "Utilizaba lo del peso como estrategia de presión y acoso, no de control médico", ha espetado Anna Cruz en El País. La jugadora también ha criticado que "sus aspavientos detrás de la báscula eran de escarnio público", llegando a hundir "a muchas jugadoras". "A mí no me pilló por ahí, pero me fue minando por otras vías", ha revelado en el periódico.

La base catalana, además, ha llegado a reconocer que eran muchas las jugadoras que pasaron por estos malos hábitos de entrenamiento. "Al principio de este recorrido éramos un grupo muy unido, también contra él, porque todas lo sufríamos". Sin embargo, Cruz apunta que con el tiempo, Mondelo ha ido reforzando su posición dentro del equipo.

Marta Xargay, Laia Palau, Silvia Domínguez, Cristina Ouviña y Laura Nichols, con el oro del Eurobasket 2019 EFE

Unas acusaciones que han llevado a pronunciarse tanto a la FEB como al Consejo Superior de Deportes, que por medio de José Manuel Franco, su presidente, ha condenado los hechos y ha dado credibilidad a las declaraciones de Marta Xargay. Estas denuncias llegan después del cese de Mondelo como seleccionador como consecuencia de los malos resultados tanto en el Eurobasket como en los Juegos Olímpicos, dejando a la Selección sin billete para el Mundial de 2022.

La defensa de Mondelo

El ya exseleccionador nacional, tras la primera denuncia pública de Marta Xargay, emitió un extenso comunicado donde negó los hechos y criticó la actuación de la Federación. El organismo liderado por Jorge Garbajosa había publicado otro comunicado previo donde aseguraba no tener constancia de los hechos y que, de haberla tenido, habría cesado a Mondelo antes de los Juegos Olímpicos.

"Toda la planificación y ejecución de los métodos de trabajo implantados por mí en los últimos 11 años en la FEB son aprobados por la Dirección Deportiva y por el Presidente, habiendo recibido siempre elogios y felicitaciones por parte de ellos. Ante está gravísima situación, he puesto en manos de mis asesores legales el estudio de todo lo acontecido para ejercitar las acciones legales oportunas", concluía dicho comunicado.

Además, en los últimos días ha compartido diferentes mensajes en redes sociales donde salen en su defensa. Mondelo, ahora señalado, está reconocido como uno de los grandes exponentes del baloncesto femenino español gracias a sus siete medallas con la Selección, así como por su paso por el baloncesto nacional, por Rusia, China o Japón.

