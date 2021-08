Bélgica se indigna por los comentarios ofensivos de un periodista: de "las gatas belgas" a las "lesbianas"

Escándalo en los medios de comunicación de Bélgica que han indignado al país por completo. Se trata de los insultos graves que ha cometido un conocido periodista, Eddy Demarez, contra las jugadoras de la selección de baloncesto del país que han estado presentes en los Juegos Olímpicos.

El caso, que ya ha dado la vuelta al mundo, ha tenido una repercusión brutal en Bélgica provocando la indignación de muchos por lo que consideran una falta de respeto y una cobardía terrible, ya que las críticas del comunicador llegaron cuando se creía que no estaba en directo y que sus palabras no iban a ser escuchadas por el gran público.

El periodista en cuestión, Eddy Demarez, forma parte de la cadena pública belga VRT y participa también en el canal deportivo Sporza, conocido por sus retransmisiones ciclistas, deporte que en el país es como una religión. Estos comentarios se produjeron a la llegada de las jugadoras de su viaje desde Tokio donde han participado en los Juegos Olímpicos.

Eddy Demarez, ajeno que estaba en directo, comenzó a criticar a las jugadoras a las que calificó como "las gatas belgas", además de ponerse a cuestionar la identidad y orientación sexual de todas ellas asegurando que "solo hay una hetero" en el equipo. Sin embargo, el periodista se fue calentando y prosiguió con sus insultos y sus improperios de forma descarada.

Este comunicador, uno de los más conocidos en la región belga de Flandes, cargó contra las hermanas Mestdagh, Kim y Hanne, de las que asegura que "las Mestdagh, una es lesbiana, la otra no". Y seguía con su gran colección de improperios para asegurar que Carpréaux es un hombre".

Podio olímpico de baloncesto femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Europa Press

Pero este conocido periodista belga no solo se metió con los gustos sexuales de las componentes de la selección de Bélgica de baloncesto, sino que también prosiguió criticando el aspecto físico de algunas de ellas. Se podría decir que sus ataques y sus vejaciones no han tenido límite alguno.

De la jugadora Billie Massey aseguraba que es "una montaña", preguntando a las personas que estaban con él si la habían visto bien por su grandes dimensiones. "Es un coloso", aseguraba Eddy Demarez. Las palabras del periodista han causado un gran revuelo en el país belga y las críticas no han parado de llegar en las últimas horas.

Los comentarios que han circulado por las redes sociales por parte de muchos usuarios que han criticado duramente la actuación del periodista, asegurando que sus palabras eran reprobables. Además, Hanne Mestdagh, quiso opinar ella misma en primera persona sobre lo sucedido con un fuerte mensaje. "Irrespetuoso, doloroso y despectivo. Está bien volver a casa así. Ahora voy a vomitar".

Las disculpas de Demarez

Poco después, Eddy Demarez se vio obligado a pedir disculpas y a intentar matizar sus fuertes palabras para justificarse por un comportamiento del todo inapropiado y que podría traerles graves consecuencias. Tras excusarse públicamente, aseguro que todo se debía a "la euforia que siguió al homenaje" que le hicieron al equipo belga y como parte de "una conversación privada fuera del estudio que pasó los límites".

"Nunca he tenido intención de ofender a nadie por su sexo u orientación. Es doblemente lamentable que esas declaraciones lleguen después de los Juegos que han tenido un gran éxito para el equipo belga y para Sporza. Me gustaría disculparme sinceramente con las Gatas belgas, así como con todos aquellos que se sienten ofendidos, cuestionados o denigrados por mis palabras. Aprenderé las lecciones necesarias y me aseguraré de que esto no vuelva a suceder en el futuro".

