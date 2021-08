Lucas Mondelo se defiende de las acusaciones de Marta Xargay y anuncia acciones legales

Novedades sobre el 'caso Marta Xargay'. El actor sobre el que se ha puesto el dedo acusador en la última semana, Lucas Mondelo, ha roto su silencio para contar su versión de los hechos. El que fuera seleccionador del equipo español de baloncesto femenino se ha mostrado sorprendido por la buena relación que reconoce tener con la exjugadora, la acusación de la FEB, con la que no ha tenido más comunicación desde el despido, y ha anunciado que emprenderá las acciones legales que considere oportunas.

Xargay, una de las mejores jugadores de baloncesto de la historia de España confesó cómo lo pasó en un momento de su vida donde Mondelo es el principal foco de las críticas. Todo se centra en una bulimia provocada por los comentarios del exseleccionador: "He tenido muchos problemas con la comida por culpa de esta persona. Todo empezó en Rusia, en mi etapa en el Dynamo Kursk. Nos pesaban cada semana y él siempre estaba detrás vigilando todo. Hubo varias situaciones, en concentraciones del equipo, en las que se acercó a Sonja Petrovic y a mí y nos dijo que nosotras no teníamos postre porque estábamos gordas (...) Constantemente me decía que estaba fuera de peso... Esto me causó una revolución física y mental".

Ante estas palabras que se recogen en una entrevista en El País, un testimonio que la Federación frenó antes de los Juegos. Tras leerlo, también emitieron un comunicado donde mostraban "su firme condena ante los hechos que se relatan" y ha recalcado "que nunca tuvo conocimiento de un problema así dentro de sus equipos, ya que no lo hubiera consentido por ser contrario a los valores que promueve desde hace muchos años".

El comunicado de Lucas Mondelo en respuesta al 'caso Marta Xargay'

Ante todo esto, Mondelo ha expresado su "rechazo total, sorpresa y consternación por las supuestas responsabilidades atribuidas" al exseleccionador, "así como por la acusación de una supuesta conducta impropia en el desempeño de mi trabajo como entrenador". Lucas señala que la relación con la jugadora es "una relación de cordialidad" y recuerda unas palabras de la jugadora en una entrevista en la revista Gigantes del Basket: "Soy una persona bastante distante que no se deja conocer mucho. Pero Mondelo lo ha conseguido, tenemos buena relación porque nos gusta ganar".

Más crítico ha sido con la Federación y Jorge Garbajosa, al que le recuerda que sigue siendo seleccionador ya que su salida está fechada para el 8 de noviembre: "Me parece inadmisible el comunicado oficial de la FEB, así como las declaraciones faltan a la verdad del Presidente, Jorge Garbajosa. Aunque el Presidente conocía que se iban a publicar estas declaraciones, nada se me comunicó. No se ha puesto en contacto conmigo para conocer mi opinión sobre este grave asunto, dando por veraces unas manifestaciones que en nada se ajustan a la realidad".

Comunicado

He querido tomarme unos días antes de hablar y quiero responder de forma contundente a las declaraciones de Marta Xargay, exjugadora de la Selección Española de Baloncesto, aparecidas en el Diario El País los días 8 y 9 de Agosto, y a los comunicados de FEB y, muy especialmente, a las declaraciones de su Presidente Jorge Garbajosa, todo ello, en calidad de vigente seleccionador nacional y como persona con trascendencia pública.

Quiero expresar mi rechazo total, sorpresa y consternación por las supuestas responsabilidades atribuidas a mi persona sobre presuntas situaciones médicas de Marta Xargay, así como por la acusación de una supuesta conducta impropia en el desempeño de mi trabajo como entrenador tanto en el club Dinamo de Kursk (temporada 2018/19) como en la Selección Española de Baloncesto. Marta ha trabajado conmigo desde el año 2009 hasta el 2020, (Selección Española, Perfumerías Avenida y Kursk ) teniendo siempre una relación de cordialidad, cercanía y profesionalidad manifestada por ambas partes en múltiples entrevistas, mensajes y audios de whatsapp, entre los que destaco el que me envió en mayo de 2020 al anunciar su parón en el basket y que guardo con el cariño correspondido entre ambos. A título ilustrativo, Marta declaró a la revista Gigantes el 21/12/2020: "Soy una persona bastante distante que no se deja conocer mucho. Pero Mondelo lo ha conseguido, tenemos buena relación porqué nos gusta ganar."

He podido ser partícipe de la mayoría de sus éxitos en su vida profesional y fue mi opción personal para que me acompañara en la aventura en el Dinamo de Kursk. A este respecto indicar que solo estuve en el Dinamo de Kursk durante una temporada, al contrario que Marta que estuvo un año más. Siempre he tenido a Marta en alta estima, tratada con el máximo respeto y admirada por su rendimiento dentro de la exigente preparación y de los altos objetivos marcados, muchos de ellos conseguidos, en el periodo más exitoso de la FEB para el basket femenino.

En mi condición actual de seleccionador de la FEB, como trabajador laboral de la misma, me parece inadmisible el comunicado oficial de la FEB, así como las declaraciones faltando a la verdad del Presidente, Jorge Garbajosa. Aunque el Presidente conocía que se iban a publicar estas declaraciones, nada se me comunicó. Además, a día de hoy el Presidente no se ha puesto en contacto conmigo para conocer mi opinión, la de su Seleccionador Nacional Absoluto, sobre este grave asunto, dando por veraces unas manifestaciones que en nada se ajustan a la realidad, con vulneración de derechos fundamentales y con el claro objetivo de dañar al máximo mi reputación, todo dentro de la campaña de acoso a la que estoy siendo sometido, tras "la renovación de mi contrato hasta 2024", tanto antes como después del anuncio de mi despido, que es efectivo el día 6 de Noviembre de 2021.

Las jugadoras, tanto en el Kursk como en la FEB, están sometidas a exhaustivos reconocimientos médicos y a una planificación y seguimiento por el área biomédica, tanto de lesiones, situación física, nutrición y cualquier otro aspecto que pueda condicionar su rendimiento deportivo. En ningún momento he sido advertido ni por el Club Kursk, ni por la FEB ni por la jugadora, ni por servicios médicos ni por nadie de la estructura FEB de ningún tipo de anomalía que condujera a los hechos graves de los que se me acusa. Además, indicar que la responsabilidad sobre la alimentación de las jugadoras no corresponde al entrenador sino a los servicios médicos de la FEB o del Club, que reitero, jamás me indicaron que la jugadora padeciera trastorno alguno.

Toda la planificación y ejecución de los métodos de trabajo implantados por mí en los últimos 11 años en la FEB son aprobados por la Dirección Deportiva y por el Presidente, habiendo recibido siempre elogios y felicitaciones por parte de ellos.

Ante está gravísima situación, he puesto en manos de mis asesores legales el estudio de todo lo acontecido para ejercitar las acciones legales oportunas.

