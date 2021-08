El mensaje de bienvenida de Neymar a Leo Messi tras su fichaje por el PSG

Neymar Jr. ya ha dado la bienvenida a Leo Messi tras su llegada al PSG. El jugador brasileño ha cumplido el sueño de volver a jugar con el argentino y ambos compartirán equipo tras coincidir en el Barça. El actual '10' del conjunto parisino renovó esta temporada su contrato hasta 2025, mientras que el ya excapitán culé ha firmado hasta 2023 con opción de un año más. "De vuelta juntos", es el detalle que ha subido a su cuenta Instagram fotografiando su televisión con la imagen de los dos juntos.

El brasileño fue el primero en lanzar el gran órdago en esta última temporada para acercar al argentino al club francés. Neymar Júnior aseguró tras un partido de Champions League que si hay algo que deseaba era volver a compartir vestuario con Messi. Una declaración en toda regla la que hizo el internacional brasileño. "Lo que más quiero es volver a jugar con Messi", afirmaba, "quiero jugar con él. Le dejó jugar en mi sitio si quiere", bromeaba después.

Por si fuera poco, en esa misma entrevista postpartido, el futbolista del Paris Saint-Germain añadía que creía "seguro" que en la temporada 2021/2022 compartiría vestuario con 'La Pulga': "El año que viene tenemos que jugar juntos, seguro".

La storie de Neymar a Messi

Durante todo el año ha lanzado guiños al argentino, consciente de que tenía muchas opciones de que Messi acabara en París. En la final de la Copa América donde fueron rivales Neymar fue muy claro sobre Leo en la previa del encuentro: "Nadie me ha enseñado más en el fútbol que Messi, de los que han jugado conmigo. Es una persona que tengo mucho orgullo de tener como amigo, alguien con quien he aprendido muchísimo".

Es más, incluso se encargaba de dejar claro que no se puede comparar la historia de su compañero Mbappé y la de Messi. "No hay comparación. Son dos estilos de juego muy diferentes", indicaba en una amplia entrevista para France Football. "Messi es el mejor jugador que he visto y Kylian está en camino de convertirse en uno de los mejores", ha puntualizado en la conversación con el medio francés.

