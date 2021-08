Xargay desvela que sufrió bulimia por culpa de Lucas Mondelo: "Me dijo que estaba gorda"

La gestión de la presión y de las expectativas en el mundo del deporte es uno de los debates que más notoriedad ha recogido tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Uno de los ejemplos en los que la salud mental ha acabado con la carrera de una deportista es Marta Xargay. Una de las mejores jugadores de baloncesto de la historia de España ha confesado cómo lo pasó en un momento de su vida donde Lucas Mondelo, ya exseleccionador después de que la FEB le cesara esta misma semana, es el principal foco de las críticas.

Lucas fue entrenador del Dynamo Kursk a la vez que era seleccionador y allí coincidió Xargay. "Me sentía mal por comer, aunque fuera una ensalada... no disfrutaba de la comida, me ponía a comer con ansiedad y después me iba al baño... Mi psicóloga no me dejaba pesarme y en la concentración con la selección seguía ese control. Me creaba mucha ansiedad. Cuando sabía que a la mañana siguiente nos tenían que pesar, por la noche no dormía", concreta la baloncestista.

"Hay límites que no hay que traspasar y él a mí me llevó a un límite muy heavy. Es duro... He tenido muchos problemas con la comida por culpa de esta persona. Todo empezó en Rusia, en mi etapa en el Dynamo Kursk. Nos pesaban cada semana y él siempre estaba detrás vigilando todo. Hubo varias situaciones, en concentraciones del equipo, en las que se acercó a Sonja Petrovic y a mí y nos dijo que nosotras no teníamos postre porque estábamos gordas. En ese momento, yo pesaba 67 kilos, y mido 1,82m. Me encontraba bien físicamente, pero eso me generó mucha inseguridad, dentro y fuera de la pista. Constantemente me decía que estaba fuera de peso... Esto me causó una revolución física y mental", explica Xargay.

La Federación frenó este testimonio antes de los Juegos, así como Mondelo y la FEB no han querido hacer ningún comentario hasta leer el contenido de la entrevista que se ha publicado este domingo en El País. Xargay reconoce que en 2019, donde España consigue el oro en el Europeo, compite en una situación muy frágil mentalmente, sin contar nada de esto a su familia y con el único apoyo de su pareja, Breanna Stewart.

"Mentalmente estaba out. Pero al acabar fue una liberación. Ya está, pensé. No tengo por qué aguantar más esto cuando lo he dado todo sin crear problemas, cuando he hecho siempre lo que me han pedido. No sé si es consciente de todo lo que me ha causado. Lo cuento para ayudar a las niñas. Todos somos vulnerables, pero se puede superar. Deseo ayudar más que denunciar", explica la exjugadora de la selección española de baloncesto.

No es la primera

Anna Cruz también denunció una situación bastante polémica con Lucas Mondelo. "Con 34 años, y mucho vivido ya, creo totalmente innecesario seguir tolerando actos que van contra mis principios. Se me hace complicado lidiar en el día a día con ciertas cosas que no se ajustan a lo que yo entiendo con la profesionalidad de este deporte: respeto y dignidad hacia unas profesionales que llevan una exitosa trayectoria a sus espaldas", explicaba el día en el que también anunciaba su retirada de la selección.

