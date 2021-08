Los lamentables mensajes que ha recibido Laura Gil tras la eliminación de España de los JJOO

El odio y el insulto en las redes sociales han vuelto a vivir otro episodio con una española de por medio. Si estos JJOO están siendo los de la salud mental, también están mostrando lo peor de algunos aficionados que, ante la derrota, pagan su frustración con el deportista que no ha podido vencer. Ese ha sido el caso de Laura Gil, una de las jugadoras de la selección española de baloncesto femenino que cayó en cuartos de final ante Francia este miércoles.

Las de Lucas Mondelo lo tuvieron en su mano, pero finalmente las galas se impusieron en los minutos donde se resolvió el encuentro. Ahí, algunas de las jugadoras nacionales no estuvieron acertadas. Gil, por ejemplo, falló un tiro justo debajo de la canasta que podría haber puesto a España tres arriba en el marcador. Son muchos los que se han quedado con esta jugada y que, tras la derrota, se pasaron por su cuenta de Instagram a reprochárselo.

"Mira que llevo viendo años baloncesto y eres lo más mal que me he echado en cara nunca. ¿Cómo se puede ser tan malísima? Has fallado tres canastas debajo del aro que es para que te manden al cadete a aprender a meter bandejas", "¿Esta tía puede ser más mala? Nos ha echado de cuartos ella solita", "Top paquete" o "Profesional basketball player" son algunos de los comentarios que se podían leer en su última publicación, justo cuando aseguraron su clasificación para la fase final.

Los comentarios que recibió en su cuenta de Instagram Laura Gil

Ante este linchamiento público, otro jugador de baloncesto como Augusto Lima salió al paso para apaciguar los ánimos: "Flipo con la cantidad de tuits hablando de Laura Gil, no tenéis ni idea de baloncesto. Un deportista profesional tiene sus días buenos y malos, Laura ha hecho un excelente torneo. Está claro que no ha tenido el día, pero de eso se trata de caer y levantarse".

Flipo con la cantidad de tweets hablando de Laura Gil , no teneis ni idea de baloncesto ,un deportista profesional tiene sus dias buenos y malos , Laura ha hecho un excelente torneo. Esta claro que no ha tenido el dia , pero de eso se trata caer y levantarse! — Augusto Lima (@AugustoLima7) August 4, 2021

Esta mañana, la propia Laura ha hablado en su cuenta de Twitter para explicar las sensaciones que tiene: "No sé cómo empezar esto... Pero necesito sacarlo. Quería empezar reconociendo mis errores, ayer no estuve acertada, fallé tiros que a ojos de cualquiera eran tiros muy fáciles. Os puedo asegurar que ahora mismo estoy muy dolida. No voy a excusarme, pero no todos los días se está bien, o al 100% en todas las facetas del juego. Intenté ayudar al equipo sumando en otros aspectos, pero no fue suficiente. El baloncesto es un deporte en el que no siempre se gana, y debemos saber ganar y saber perder. Muchísimas gracias a toda la gente que me está mostrando su apoyo. Y simplemente darles un mensaje a aquellas personas que piensan que por tener una opinión pueden faltar el respeto a una o doce jugadoras que llevan todo el verano dándolo todo: Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables".

