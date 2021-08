Pau Gasol no descarta seguir jugando: "Ya veremos si me retiro o no"

Pau Gasol podría seguir jugando la próxima temporada. El pívot español, a sus 41 años, ha confirmado que todavía no tiene tomada la decisión de su retirada definitiva. Hace unos meses se daba por hecho su paso atrás una vez finalizaran los Juegos Olímpicos, pero su buen final de temporada con el Barcelona y el mal sabor de Tokio dejan la puerta abierta a un año más como profesional. Tras caer ante Estados Unidos, el catalán ha preferido mantener esa posibilidad entre las opciones de futuro.

El interior sí que confirmó su retirada de la Selección junto a su hermano Marc. Más de 20 años después, el joven pívot que se hizo famoso con la Generación de Oro pondrá fin a una histórica carrera defendiendo la bandera nacional. Gasol ha ganado un Mundial, Eurobasket y medallas olímpicas. Y, después de estos Juegos de Tokio, su estancia en la selección española de baloncesto no tiene más recorrido.

"No se pueden entrar a valorar 20 años por un partido. Haber estado aquí con este equipo ha sido un gran éxito, una gran alegría, un gran orgullo. Haber vestido la camiseta después de lesiones, de no saber si podía volver a jugar y correr, es algo que he intentado disfrutar al máximo. Me hubiera gustado que el resultado fuera diferente", espetó tras caer ante el conjunto norteamericano en los cuartos de final.

Tras ello, llegaron numerosos mensajes de felicitación y su inclusión en el Comité Olímpico Internacional como miembro de la Comisión de Atletas. Y ha sido en esa rueda de prensa donde ha destacado que no tiene claro si se retirará de forma definitiva o si continuará algunos meses en el baloncesto de clubes.

"Ahora toca echar la vista atrás y mirar todo lo que se ha hecho. Ya veremos si me retiro o no. Llegará más adelante", ha asegurado durante su comparecencia. Mientras que su retirada de la Selección estaba "tomada y asimilada", la definitiva aún no. Por ello, se abren varias semanas de reflexión para Pau y para los clubes interesados en su incorporación. El Barcelona, que fue quien le dio su último contrato, podría ser un destino tras sus buenos resultados.

Opciones de futuro

El conjunto catalán, cabe recordar, le incorporó a mitad de temporada con un contrato mínimo de veterano. Sin generar demasiado gasto a unas lastradas cuentas, Pau recuperó el tono físico que le ha permitido ir a Tokio. Con medias de 15 minutos y 15 de valoración por partido, el catalán ya dejó en el aire una continuidad en el baloncesto al poco de ganar la Liga Endesa. Tras los Juegos, Gasol ha vuelto a repetir esa frase plagada de dudas y no confirma que vaya a decir adiós al baloncesto.

La temporada nacional comenzará en la segunda semana de septiembre con la Supercopa y después llegará tanto la Liga Endesa como la Euroliga. Gasol podría disputarlas y despedirse del baloncesto profesional con público en la grada de los pabellones.

