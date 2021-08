La nueva vida de Pau Gasol en los despachos: carrera en el COI y representante del olimpismo español

El idilio de Pau Gasol (Barcelona, 1980) con el baloncesto de selecciones llegó a su fin en Tokio. El interior catalán anunció su adiós tras perder contra Estados Unidos y cerró una historia de 20 años defendiendo los colores de la Absoluta. Tres medallas olímpicas, un Mundial y otros tres Eurobasket quedan en su haber físicamente, pero su impacto ha sido mucho mayor. Por ello, Gasol seguirá estando ligado al mundo del deporte y concretamente del olimpismo.

El todavía jugador en activo fue anunciado como nuevo miembro del Comité Olímpico Internacional. Era un nombramiento que se venía dando por cerrado desde hace tiempo, pero no se ha hecho oficial hasta este miércoles, ya en la recta final de estos complicados Juegos Olímpicos. El catalán recibió un total de 1.888 votos a su favor, con una diferencia de más de 200 respecto a la segunda con más apoyos, la ciclista polaca Wloszczowska.

La presentación de su candidatura se realizó en 2019 tras ser aprobada por el COE. "Si hay algo que me emocione tanto como jugar es la oportunidad de ayudar a otros atletas, hacer mi pequeña contribución para que su voz pueda ser escuchada", indicó en 2020. Tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, su nombramiento se ha ido aplazando. Sin embargo, era cuestión de tiempo que Gasol confirmara su nuevo cargo en el Comité Olímpico Internacional.

"Los Juegos han significado mucho en mi vida, no solo en mi carrera, y me gustaría seguir teniendo un papel significativo en el movimiento olímpico y formar parte del futuro desarrollo y evolución de los Juegos", ha destacado tras anunciarse que pasa a formar parte de la Comisión de Atletas. Pau, que compartía candidatura con otros 29 atletas, será uno de los nuevos cargos junto a la nadadora italiana Federica Pellegrini, el esgrimista japonés Yuki Ota y la ciclista polaca.

Además, es destacable que suma un nuevo logro en su trayectoria. Hasta el momento, solo había dos españoles en el COI. Uno de ellos, un mito como Juan Antonio Samaranch Jr. y Marisol Casado, exatleta de triatlón y que forma parte del COI desde el pasado año 2017. Gasol será el 16º español que consiga disfrutar de tal cargo en el Comité Olímpico Internacional.

Gasol, baloncesto y respeto

El catalán todavía no ha concretado dónde jugará la próxima temporada. De hecho, no ha confirmado ni si seguirá jugando a nivel profesional. Cerrado el capítulo de la Selección está por ver si sigue los mismos pasos a nivel de clubes o si opta por alargar una campaña más su carrera. Interés de los aficionados no falta, pues a sus 41 años realizó un gran final de temporada con el Barcelona.

Gasol ya ha dejado claro que tendrá que tomar dicha decisión junto a su familia. Es una cuestión de estilo de vida más que de otra cosa. Y ahí, tanto su mujer como la importancia de sus hijos, serán los que marquen el próximo paso del interior de Sant Boi. En caso de continuar jugando, podrá compaginar ambos cargos. Por el contrario, si decide abandonar el baloncesto profesional, Pau tendrá total disponibilidad para sus nuevos proyectos y para su labor en el COI.

Una de las claves es el respeto que se ha ganado el interior. Gasol ha venido mostrando su apoyo a todos los deportistas españoles que han ido compitiendo en los Juegos Olímpicos. Su relación con el resto de compatriotas en la Villa Olímpica ha sido notable y así se ha podido comprobar en redes sociales, donde tanto por parte del jugador como del resto de representantes españoles se han compartido encuentros. Eso, sumado a su reconocimiento internacional por su impacto en la NBA, le convierte en uno de los principales rostros de estos nuevos nombramientos.

Un puesto futuro

Si algo caracteriza a Pau Gasol es su buena labor en los despachos. El jugador tiene un perfil amable que le ha ayudado a curtirse durante todos estos años. En la NBA, una liga donde muchas veces es complicado alejarse de polémicas, Pau se ganó el respeto de todos los compañeros y rivales. Ejemplo de ello fue el premio que llegó a recibir en 2012, un Premio Mejor Ciudadano J. Walter Kennedy entregado a aquel jugador o entrenador de la competición que demuestre un gran compromiso con la comunidad social. O el Premio Princesa de Asturias en 2015 que reconoció su trayectoria y la de su hermano Marc.

Además, Gasol también tiene una fundación junto a su hermano con la que buscan "la prevención de la obesidad infantil a través de la promoción de la actividad física, la alimentación saludable, las horas de sueño y descanso y el bienestar emocional". Por si fuera poco, en 2019 fichó por el Barcelona en calidad de asesor estratégico y embajador global en Estados Unidos. Un cargo simbólico y que reforzaba la figura de Pau en territorio norteamericano.

Tras su próximo adiós al baloncesto profesional, trabajar en los despachos es una opción que va cobrando cada vez más peso. Estar en el Comité Olímpico Internacional, y hacerlo con el apoyo generalizado con lo que lo ha hecho, le permitirá seguir perfilando una figura más institucional. El gran paso, sin embargo, sería hacerse con la presidencia del Comité Olímpico Español.

Alejandro Blanco es quien ocupa el cargo actualmente, manteniendo una gran relación con los olímpicos españoles, incluido Pau. Pero, teniendo en cuenta sus 16 años al frente del Comité Olímpico Español, su sucesión está más cerca. Blanco se presentará a la reelección en diciembre y podría iniciar su último mandato. Pau Gasol, figura respetada por todo el deporte español, será uno de los nombres que entren en las cábalas del futuro. Otra opción sería, incluso, verle como Secretario de Estado, un puesto que en los últimos tiempos han ocupado personas alejadas del deporte.

