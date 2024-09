Angela Carini rompe su largo silencio tras la polémica en los Juegos Olímpicos con Imane Khelif

Ha pasado más de un mes de uno de los momentos más polémicos de los Juegos Olímpicos de París 2024: el combate de boxeo entre Angela Carini y la argelina Imane Khelif. Un enfrentamiento que terminó en apenas 45 segundos, cuando la italiana decidió retirarse, lo que desató una serie de controversias en torno al derecho de Khelif a competir, debido a las sospechas sobre su verdadero sexo biológico.

Mientras Khelif siguió compitiendo pese a los ataques y celebró su título olímpico, Carini mantuvo un silencio prolongado, que finalmente ha roto en este inicio del mes de septiembre a través de una extensa publicación. Hasta ahora, había sido su hermano quien había salido en defensa de Angela. Esta vez, fue la propia Carini quien habló en Instagram.

Hubo muchas especulaciones sobre su retirada repentina, que según ella, fue causada por la fuerza excesiva de los golpes recibidos por la argelina. Sin embargo, esta situación también llevó a Khelif a enfrentarse a acusaciones sobre su sexualidad, especialmente después de su exclusión del Mundial de Boxeo Femenino en 2023 por niveles de testosterona anormalmente altos.

Angela Carini prefirió mantenerse en silencio hasta este momento: "Muchas veces, una persona necesita aislarse, reflexionar y encontrar respuestas dentro de sí misma. Sí, necesita construir un escudo, una especie de armadura que la proteja del mal que enfrenta a diario".

Este mensaje parece ser una respuesta a quienes la acusaron de haber avivado la controversia en torno a su oponente con su actitud inicialmente distante, como el saludo frío que le dio a Khelif. No obstante, Ángela busca ahora enfocarse en lo que viene: "Hoy me levanto con serenidad y valentía, enfocada en el futuro, en mis nuevas metas, que alcanzaré con mis propias fuerzas, como siempre lo he hecho".

Una publicación compartida por 𝑨𝒏𝒈𝒆𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒊𝒏𝒊 (@angela.carini_tiger)

Carini no solo expresó su gratitud, sino también la convicción de que siempre ha actuado con corrección a pesar de las críticas: "Agradezco a todas las personas que estuvieron a mi lado, agradezco a mi familia por su apoyo y por brindarme ese calor, que en situaciones como esta es invaluable y se convierte en tu cura. Pero sobre todo, agradezco todas esas críticas que ahora serán un pilar de fortaleza y crecimiento para empezar de nuevo".

"Así que, una vez más, me miro al espejo con una sonrisa, me doy una palmadita en la espalda y miro hacia adelante, lista para enfrentar el futuro con amor y serenidad", concluye la púgil italiana de 25 años en su reaparición pública.