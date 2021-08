Asllani y el nuevo orden del fútbol femenino: el cambio de ciclo tras los JJOO de Tokio 2020

¿Cambio de ciclo en el fútbol femenino? Eso es lo que se están preguntando muchos aficionados después de que la Estados Unidos de Alex Morgan y Megan Rapinoe haya caído en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 frente a Canadá. El combinado canadiense se medirá así en la final a la Suecia de la madridista Kosovare Asllani.

Tokio 2020 está dejando muchos cambios en el panorama internacional. Y no solo en el fútbol -en el masculino España y Brasil son las finalistas-. El skate o el surf han llegado pisando fuerte al programa olímpico, mientras que ya hay nuevos reyes tanto de la velocidad (Marcell Jacobs), como en la piscina (Caeleb Dressel).

Volviendo al fútbol femenino, fue toda una sorpresa la caída de Estados Unidos. La selección que lidera la que fuera Balón de Oro en 2019 luchará por la medalla de bronce y aunque este podría resultar un desenlace notable para cualquiera en la experiencia olímpica, no deja de saber a poco para un equipo que había venido dominando con mano de hierro en los terrenos de juego.

Julie Ertz y Alex Morgan abandonan el campo tras la derrota de la selección de Estados Unidos de fútbol femenino Reuters

Megan Rapinoe no buscó excusas tras quedarse sin la final olímpica: "Es terrible, simplemente no jugamos. Cometimos muchos errores otra vez. Sentí que había espacio para nosotras y simplemente no pudimos entrar. Intentamos muchos toques que terminaron saliendo mal".

Después de 36 partidos, EEUU cayó ante Canadá. La última derrota de las estadounidenses ante su vecino fue en el año 2001. "Esto es fútbol. Lograron, creo, que solo un disparo a puerta, en el penalti. Así que... sí, es difícil de tragar. Obviamente no queremos perder nunca contra Canadá, ni siquiera creo que yo haya perdido contra Canadá en toda mi carrera", aseguró 'Pinoe'.

"Es amargo. Obviamente todavía hay mucho por lo que competir, y eso es lo que les dije a las chicas. No es el color que queremos, pero todavía hay una medalla en juego y eso es algo enorme, queremos ganar este juego, pero sí, eso es... una mierda", continuó la jugadora del OL Reign.

Reacción de Megan Rapinoe tras la victoria de Canadá ante Estados Unidos en Tokio 2020 Reuters

Jugadoras como Megan Rapinoe, Alex Morgan o Carly Lloyd han pasado por mucho juntas y no es ningún disparate que se hable del final de una era: "Hemos estado en esto durante mucho tiempo, ahora estamos más cerca del final que del principio, pero compartimos muchos de esos momentos felices, y al final ya sabes, no hubo muchos momentos tristes, pero sí algunos".

La propia Alex Morgan también dio la cara tras el varapalo para el fútbol femenino estadounidense, aunque la galáctica del Orlando Pride lo hizo a través de las redes sociales: "Devastadas por decir lo menos por no estar compitiendo por una medalla de oro, pero hambrientos de más y agradecidos de poder competir por el bronce en dos días. ¡Gracias a todos por el apoyo!".

Suecia y Canadá, por el oro

Las selecciones de Suecia y Canadá no son nuevas en estas lides. En los Juegos Olímpicos de Río 2016, el combinado nórdico llegó hasta la final, en la que cayó frente a Alemania. Mientras que las canadienses se llevaron la medalla de bronce al vencer en el partido por el tercer y cuarto puesto a la Brasil de Marta. Ahora ambas se batirán por el oro olímpico cinco años después.

Canadá al fin ha batido a su particular 'bestia negra'. 20 años llevaban sin poder ganar a Estados Unidos, así que llegan a esta final olímpica de fútbol femenino -que se celebra este viernes 6 de agosto a partir de las 10:00 hora española- con la moral por las nubes. Eso sí, en la retina está que pasaron de semifinales después de un penalti y sin mostrar su mejor versión de cara a puerta.

Kosovare Asllani celebra un gol con sus compañeras de la selección de Suecia de fútbol femenino Reuters

Ante Canadá luchará por ser el nuevo campeón olímpico Suecia. El combinado nórdico se presenta como favorito en la final y con la goleadora Kosovare Asllani a los mandos de su selección. La delantera del Real Madrid Femenino quiere el oro antes de regresar al conjunto blanco, en el que esta nueva temporada 2021/2022 tiene por delante el desafío de jugar la Women's Champions League.

Todavía es una incógnita qué pasará más allá de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo superará Estados Unidos el golpe de quedar fuera de la final? ¿Será el último campeonato de Rapinoe, Lloyd y compañía? Será en 2023 cuando llegue un nuevo Mundial, un año más tarde, otra nueva edición de los JJOO, esta vez los de París 2024. ¿Será el momento del fútbol femenino europeo?

[Más información: Kosovare Asllani renueva con el Real Madrid Femenino hasta 2022]

Sigue los temas que te interesan