Nahikari: "Es un secreto a voces que soy madridista, mi ídolo es Raúl"

El Real Madrid Femenino ha ido anunciando incorporaciones para la próxima temporada 2021/2022 y entre ellas se encuentra la de una Nahikari García que llevaba sonando para el equipo blanco desde su nacimiento. El de la delantera apunta a ser el fichaje estrella del año y ella ya ha confesado que todo el mundo que la conoce sabe que es madridista desde pequeña.

El club blanco confirmó su fichaje con el siguiente mensaje: "¡Nahikari es madridista!". Y qué gran verdad. La internacional española ha revelado ahora en unas declaraciones para Realmadrid TV que su equipo siempre ha sido el Real Madrid y que su ídolo es una leyenda merengue: Raúl González Blanco.

Cuando se desveló que vestiría la elástica madridista en la 2021/2022, Nahikari no ocultó su alegría en sus redes sociales. "Hola madridistas. Ilusionada y muy feliz de compartir sueños con vosotros. ¡Que empiece la aventura! Hasta el final...", escribió por entonces la delantera.

Nahikari García, primer fichaje del Real Madrid Femenino 2021/2022

Volviendo al presente, Nahikari ha asegurado en la televisión del club que para ella es un "privilegio" formar parte de la historia del Real Madrid: "Estoy súper feliz. Lo he dicho un montón de veces, pero para mí es un privilegio estar aquí. Ver las instalaciones, darnos una vuelta. Todo lo que significa el Real Madrid queda bastante claro desde el primer día, la grandeza del escudo y el club. Es una suerte, estaba deseando poder vernos todas, trabajar y poco a poco coger marcha".

Secreto a voces

La futbolista vasca, que hasta ahora había militado en las filas de la Real Sociedad, ha ido revelando cosas de su pasado: "Si la Nahikari de ahora le dice a la Nahikari de cuando tenía 7 años que iba a jugar en el Real Madrid, no me lo hubiera creído". "Es un secreto a voces que Nahikari es madridista", ha agregado.

La delantera ha afirmado, además, que estará "a disposición del equipo para lo que necesite en todo momento". Hay que recordar que en el nuevo curso, el Real Madrid Femenino jugará por primera vez la Women's Champions League. Y de ahí a hablar de su ídolo y de por qué ha elegido el '7'.

"Desde pequeñita he seguido mucho al Real Madrid. Mi ídolo es Raúl y ahora todo lo que oía en la tele tengo la oportunidad de vivirlo en primera persona y te pone la piel de galina solo de pensarlo. Cuando he elegido número y el 7 estaba libre, siempre me ha gustado llevarlo por Raúl, porque me gustaba, era un jugador vivo, el más listo de la clase, siempre estaba ahí para rematar", ha finalizado.

