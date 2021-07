Rocío Gálvez, sexto fichaje del Real Madrid Femenino para la 2021/2022

El Real Madrid Femenino ha anunciado una nueva incorporación al equipo que tendrá a sus órdenes David Aznar. Rocío Gálvez se convierte en una nueva jugadora merengue después de haber militado en las filas del Levante la pasada temporada. Llega para reforzar la zaga.

Se venía especulando desde hace meses con que Rocío Gálvez sería una de las futbolistas que se incorporarían al conjunto blanco la próxima temporada. Ahora se confirma el movimiento después de que ya se anunciase su adiós al Levante. Fue el pasado 30 de junio cuando la propia defensa se despedía del equipo granota.

"Me toca comunicaros que el año que viene dejaré de formar parte de este gran club que me abrió las puertas desde el primer momento y me cogió como una más de esta gran familia. Quería agradecer a toda la directiva por toda la confianza depositada en mi, también agradecer al cuerpo técnico que he tenido en estos dos años por depositar vuestra confianza en mí", escribió en sus redes sociales.

La jugadora de 24 años también mostró su agradecimiento: "A mis compañeras tanto de este año como el anterior agradeceros lo que habéis hecho por miíy Gracias por enseñarme muchas de las cosas que sé y que me han hecho ser lo que soy hoy en día".

Para terminar, Gálvez quiso desear lo mejor al Levante en el futuro: "Nuestros caminos se separan pero en mi corazón siempre quedará un pedacito de granota. Muchas gracias y os deseo lo mejor en estos año". Dos semanas después, se confirma su llegada al Real Madrid Femenino.

