Alerta máxima en París: Mbappé, a la espera de resolver su futuro

Kylian Mbappé vuelve a ser noticia en Francia después de quedarse fuera de la Supercopa. El PSG alega que el delantero galo no se encuentra al cien por cien. No estará ante el Lille en la lucha por el título este domingo y eso ha provocado que se hable una vez más sobre su futuro.

Las dudas sobre su estado de forma están sobre la mesa. Y es que algunos se preguntan si de verdad no está al cien por cien o es una estrategia que ha tomado para esperar a que se resuelva su situación. No hay que olvidar que ya ha comunicado al PSG que no va a renovar.

La intención de Mbappé es esa, no seguir en el Parque de los Príncipes más allá de junio de 2022. El futbolista no vería con malos ojos cumplir el año de contrato que le queda para después aterrizar en el Real Madrid, pero la otra opción es que el Paris Saint-Germain le coloque en el mercado ya este verano.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

Si el PSG acepta negociar, el Real Madrid estará ahí. El club de Concha Espina tiene el dinero para acometer la operación y solo espera que la operación pueda llegar a buen puerto antes de que cierre la ventana de transferencias del periodo estival el próximo 31 de agosto.

Si el club parisino se cierra en banda, habría que esperar un año para ver a Kylian Mbappé luciendo la elástica blanca. Pero lo que parece claro es que esta imagen acabará produciéndose tarde o temprano, porque el futbolista tiene claro que quiere jugar en el trece veces campeón de Europa.

Estreno en Francia

El deporte rey vuelve en Francia este domingo con la disputa de la Supercopa, pero tan solo una semana más tarde dará el pistoletazo de salida la Ligue-1. Habrá que esperar a entonces para conocer si Mbappé ya está al cien por cien para el estreno liguero o si continúa al margen... o a la espera.

Todos los caminos de Mbappé parecen llevar al Santiago Bernabéu. La cuestión ante este escenario es cuándo. En la casa blanca no dudan de que es el elegido, el galáctico que recuperará la ilusión. De hecho, es habitual que su nombre se coloque entre las tendencias de Twitter por su vinculación con el conjunto merengue.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

El mensaje que se traslada desde el Real Madrid ante el que puede ser el 'culebrón del verano' es de tranquilidad. Y si tranquilos están en el club blanco, más nervios hay en el PSG. Por otro lado, Mbappé espera movimientos mientras crece su descontento con el equipo parisino.

A Kylian no le ha gustado la estrategia que ha tomado su todavía equipo. Desde las declaraciones de Al-Khelaifi a la entrevista que ha salido a la luz ahora, en las que Kylian afirmaba que quería ganar la Champions League con el PSG, y que se grabó el pasado mes de mayo. El delantero se siente presionado por el club francés y eso es algo que le molesta a él y también a su entorno.

[Más información - La partida de ajedrez entre Mbappé y el PSG: el Real Madrid espera que se muevan las fichas]

Sigue los temas que te interesan