La agenda del Real Madrid Femenino para este verano

El Real Madrid Femenino se prepara para comenzar una nueva temporada apasionante. Será el segundo curso en el que el equipo blanco compita en la Primera Iberdrola después de su nacimiento el pasado verano, pero además las merengues disputarán por primera vez en su historia la Women's Champions League.

La plantilla del conjunto merengue presenta varias caras nuevas después de salidas como las de la sueca Sofia Jakobsson, que puso rumbo al Bayern Múnich para disputar la 2021/2022. Su compatriota, la goleadora Kosovare Asllani, sí que firmó su renovación con la entidad madridista, pero se incorporará más tarde al trabajo al estar disputando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Las caras nuevas del Real Madrid Femenino van desde Esther González a Claudia Zornoza, pasando por la deseada Nahikari García, quien ya ha declarado su amor hacia el club blanco, algo que le viene desde cuando era una niña: "Si la Nahikari de ahora le dice a la Nahikari de cuando tenía 7 años que iba a jugar en el Real Madrid, no me lo hubiera creído".

Nahikari García, en un entrenamiento del Real Madrid Femenino

"Es un secreto a voces que Nahikari es madridista", señalaba la ex de la Real Sociedad en declaraciones para Realmadrid TV. "Desde pequeñita he seguido mucho al Real Madrid. Mi ídolo es Raúl y ahora todo lo que oía en la tele tengo la oportunidad de vivirlo en primera persona y te pone la piel de galina solo de pensarlo. Cuando he elegido número y el 7 estaba libre, siempre me ha gustado llevarlo por Raúl, porque me gustaba, era un jugador vivo, el más listo de la clase, siempre estaba ahí para rematar", sentenciaba Nahikari.

La delantera española ya se ejercita como una más en la Ciudad Real Madrid con un equipo blanco que volverá a estar bajo los mandos de David Aznar. El entrenador tendrá a su lado en el staff a Irene Ferreras como segunda entrenadora. Antonio Caballero, en la función de preparador físico, Óscar Gaspar, entrenador de porteras, y Eugenio Buza, readaptador, completan el cuerpo técnico.

Agenda de pretemporada

El Real Madrid Femenino disputará su primer partido amistoso el próximo jueves 5 de agosto ante el Sparta de Praga, en el encuentro correspondiente al Trofeo KAIF en Leoben (Austria). Y tan solo un día después, las futbolistas merengues se enfrentarán al Celtic de Glasgow en dicho torneo austriaco.

El 14 de agosto, el conjunto merengue jugará ante el Cacereño para tan solo cinco días más tarde, el 19, medirse contra el Albacete en Valdebebas. Con estos se cerrarán los amistosos, ya que el 31 de agosto o 1 de septiembre (partido de ida) y el 8-9 de septiembre (duelo de vuelta), las blancas deben disputar la segunda ronda de la Women's Champions League. Entremedias, el estreno liguero ante el Levante.

