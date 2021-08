El Real Madrid Femenino sube de nivel: "Un millón de gracias"

Hace ya más de un año que el Real Madrid Femenino nació para dar un impulso al deporte femenino, en general, y para el fútbol femenino, en particular. En estos últimos meses desde su creación, el conjunto blanco ya ha conseguido el que era uno de sus grandes objetivos: poder disputar la Women's Champions League.

Las de David Aznar se estrenarán en la máxima competición continental y también intentarán luchar por volver a estar entre los puestos de cabeza de la Primera Iberdrola. Parece en estos momentos una utopía pensar en la posibilidad de ganar el título liguero.

El Barcelona Femenino fue el gran dominador del campeonato doméstico la pasada campaña. Y no solo eso, sino que también se convirtió en el nuevo campeón de Europa tras los años de reinado del Olympique de Lyon. En el conjunto merengue quieren más y esperan que con los últimos refuerzos el Real Madrid pueda ser todavía más competitivo. Aunque por el momento, están de enhorabuena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Real Madrid C.F. (@realmadridfem)

¿El motivo? El Real Madrid Femenino ha alcanzado la cifra de 1.000.000 de seguidores en Instagram. Desde el perfil del club blanco han celebrado la hazaña y las futbolistas han ido comentado con orgullo la publicación. Y es que el equipo blanco está de moda. Llegó pisando fuerte y el impacto mediático ha sido tremendo en España.

Caras nuevas

En el Real Madrid no se deja nunca de mirar hacia arriba, hacia delante, y aunque se han producido bajas importantes como la de Sofia Jakobsson de cara a la nueva temporada 2021/2022, también se han confirmado fichajes de altura como el de Nahikari García.

La internacional española decidió dejar la Real Sociedad para abrir una nueva etapa de su carrera. Algo con lo que la goleadora soñaba desde pequeña, vestir la camiseta blanca, pero que no imaginó que se pudiera hacer realidad hasta que desde el Santiago Bernabéu se anunció que habría sección femenina en el club más laureado del mundo.

"Desde pequeñita he seguido mucho al Real Madrid. Mi ídolo es Raúl y ahora todo lo que oía en la tele tengo la oportunidad de vivirlo en primera persona y te pone la piel de galina solo de pensarlo. Cuando he elegido número y el 7 estaba libre, siempre me ha gustado llevarlo por Raúl, porque me gustaba, era un jugador vivo, el más listo de la clase, siempre estaba ahí para rematar", aseguraba la delantera en declaraciones para Realmadrid TV.

[Más información - El milagro económico del Real Madrid: cierra la 20/21 con un resultado positivo de 874 mil euros]

Sigue los temas que te interesan