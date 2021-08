Así se enteró Messi de que no podía ser inscrito por el Barça: "Lloramos, nos amargamos"

Leo Messi vivió este miércoles uno de los días más extraños de su vida. Principalmente porque no sabía lo que era ser presentado como una estrella con un club que no fuera el Barcelona. El argentino firmó su contrato con el PSG y dio el primer paso de esta nueva vida que espera iniciar en París. El '10', que ha asegurado que la última semana no ha sido nada sencilla, se sinceró hasta explicar cómo recibió la noticia de que firmar por el Barça era imposible.

El acuerdo entre Messi y el club catalán era total. Tanto Laporta como el jugador lo han repetido en varias ocasiones. Primero se le ofreció un contrato de dos años con pagos en cinco temporadas, el cual Messi aceptó. Tras la negativa de LaLiga, se preparó otro contrato de cinco temporadas. Y cuando parecía que sí, la patronal volvió a rechazar los términos del acuerdo por incumplir los límites salariales. Finalmente, Laporta y Jorge Messi, representante del argentino, llegaron a comprender que no había opción alguna.

El nuevo delantero del PSG ha explicado cómo recibió esa noticia. En una entrevista para la BBC, Messi ha relatado que se encontraba en casa y que su principal preocupación era cómo contárselo a sus hijos, en especial a un Thiago completamente adaptado a la vida en Barcelona. "Viene mi padre a mi casa para comunicármelo. Había ido por la mañana a comer con Laporta. Me dio el bajón y tocó prepararme para ver cómo se lo comunicaba a Antonela para decírselo a los nenes".

Junto a su esposa, uno de sus grandes pilares, se rompió: "Lloramos, nos amargamos, y después nos levantamos para ver cómo se lo contábamos a los nenes. Ya les habíamos dicho en diciembre que nos íbamos a quedar, que íbamos a seguir, y sabíamos el golpe que iba a ser sobre todo para Thiago. Después vino todo lo demás".

El mayor de los hijos de Messi lo asimiló mejor de lo esperado, según relata el '10'. Sin embargo, Leo tiene claro que el golpe anímico va por dentro: "Thiago demuestra que está feliz, contento y preparado para el cambio. Conociéndole, estará sufriendo por dentro sin expresarlo".

Fichaje por el PSG

Una vez ya estaba todo hecho, Messi comenzó a preparar su despedida. "Todos estos días eran de incertidumbre con lo que iba a pasar después del comunicado del club. No teníamos nada definido. Esa incertidumbre de dónde íbamos a ir". Pero tras planificar su discurso final, todo se fue encaminando. "Fue complicado hasta que pude despedirme y hablar, encaminar el acuerdo con el PSG y empezar a pensar en lo que se venía a nivel individual. Ya, a partir de ahí, pensando en lo que se venía en la nueva etapa", ha asegurado.

Messi se puso en contacto con la plantilla del PSG y empezó a transmitirle la opción del fichaje a sus amistades. "Cuando mi padre empezó a hablar con Leonardo, ya lo sabía y empecé a hablar con Ney, Di María y Paredes". Ninguno tardó en abrirle las puertas. Unas horas después, el PSG confirmó el fichaje y Messi fue presentado con el '30' a la espalda.

