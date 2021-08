8 de 8

El que fuera entrenador del Barcelona, en una entrevista para Jotdown, ha desvelado nuevas situaciones de su estancia en el Camp Nou. Una de ellas, una llamada a Zidane para saber si volver tras el parón por la pandemia: "Llamé a Zidane, a Julen, a un montón de gente".

Sin embargo, y además de señalar algún choque con Sarabia por no contenerse frente a las cámaras, también ha destacado el ambiente en el club: "Es que lo que yo me encuentro ahí, ya te digo, no me lo he encontrado en cuarenta años que llevo metido en el fútbol".

Entre otras cosas, Setién ve claves los seis penaltis que le pitan al Real Madrid en el tramo final de La Liga que acabaron llevándose los de Zidane.