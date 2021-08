El Barça intentó convencer a Quique Setién para que renunciara al finiquito tras su despido

El Barcelona anunció el cese de Quique Setién el pasado 17 de agosto de 2020. Tras el batacazo en La Liga y la Champions, la entidad presidida por Bartomeu emitió el habitual comunicado oficial para dar a conocer la noticia. El técnico, sin embargo, no tenía ningún dato al respecto. De hecho, tuvo que esperar varias semanas para recibir la documentación donde se le informaba de su cese de funciones. Desde entonces, Setién no ha cobrado ni un euro de su despido.

El técnico no terminó de la mejor forma su relación con el club y, de hecho, ambos tendrán que verse las caras en los juzgados. Salvo que la Junta Directiva de Laporta lo evite mediante una negociación, serán los abogados de cada uno de los protagonistas los que resuelvan el conflicto. La petición de Setién, sin embargo, es simple: cobrar dentro de unos plazos el dinero que le pertenece.

Setién denunció en su día mediante un comunicado que el Barça, en una carta, había dejado entrever la "clara intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales de fecha 14/01/2020". Todo ello sin "liquidación alguna". La defensa del Barça es que el cántabro no cumplió con los objetivos y que no tenía capacidad para entrenar al equipo. Un conflicto que se ha alargado en el tiempo y que suma ahora un nuevo capítulo.

Bartomeu durante una comparecencia con el FC Barcelona FC Barcelona

El que fuera entrenador del conjunto catalán ha confirmado que desde el club intentaron convencerle para que perdonara el finiquito. El primero de ellos fue Abidal, por entonces miembro del organigrama culé. Ambos se vieron en una famosa comida mientras todos los focos estaban sobre Bartomeu. Y fue ahí donde el francés trasladó a Setién sus inteciones. "Le escuché al presidente por la televisión hacer un comunicado y el director deportivo, Abidal, quedó para comer conmigo al día siguiente y me quiso convencer para que les perdonara el dinero", ha desvelado en JotDown.

El Barça, dos intentos

Setién se negó y pidió a Abidal que dejara todo en manos de los abogados. Sin embargo, la situación no ha cambiado con la nueva Junta Directiva. Con la llegada de Laporta, Setién intentó tener información sobre el proceso, dejando abierta la posibilidad de una negociación para acordar los plazos. La respuesta fue similar, esta vez por parte del vicepresidente culé.

"Me estuvo intentando volver a convencer de que les perdonara el dinero y volví a decir que no. Estuvo muy simpático conmigo y tal, y después de tres o cuatro conversaciones en un mes, me dijo: 'Bueno, mañana te paso una oferta'. Y hasta hoy". Han pasado dos meses y Setién no tiene noticias. El Barça, mientras tanto, sigue intentando superar la crisis económica.

Por delante queda conocer el resultado de la auditoría y concretar las pérdidas de la última campaña. Según Laporta, estas pueden rondar los 500 millones de euros, prácticamente el doble de lo que se habría previsto en un primer momento. Un problema que sin Leo Messi puede ser más fácil de gestionar, pero que seguirá contando con frentes como el de Setién.

