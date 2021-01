El Barça quiere alegar que Setién no cumplió sus promesas y su mala trayectoria deportiva

El FC Barcelona ya está inmerso en otro lío judicial. Es difícil gestionar tan mal una entidad cuando sn hacer prácticamente nada, ya se pisan menos charcos de los que puede pisar el Barça en una semana. Cada frente en el que está inmerso termina en jaleo y algunas veces hasta en juicio, tal y como está sucediendo con el caso de Quique Setién.

El club y el entrenador irán a juicio para ver qué sucede con el finiquito del técnico cántabro, que reclama al club que lo fichó hace justo un año que aún le debe parte del dinero que le corresponde tras su despido. Y tal y como ha anunciado el programa El Larguero de la Cadena SER, el Barça ya tiene pensadas sus armas para salir victorioso del caso. Las promesas del técnico y la mala trayectoria del equipo desde su llegada.

El Barça fichó en el pasado mes de enero a Quique Setién después caer en las semifinales de la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid. Aquella derrota le costó el puesto a Ernesto Valverde, que venía de ganar dos ligas de forma consecutiva y que tenía al equipo líder empatado a puntos con el Real Madrid.

Quique Setién, presentado como nuevo técnico del FC Barcelona EFE

Sin embargo, en el club azulgrana estallaron y se llevaron por delante al técnico. Tras una subasta del puesto con nombres como Xavi Hernández, Mauricio Pochettino y Ronald Koeman, Quique Setién fue el 'elegido' después de tanta propuesta rechazada. El cántabro asumió el reto de su carrera y firmó por un club de la importancia del FC Barcelona a pesar de que sus mayores exigencias habían estado en UD Las Palmas y Real Betis.

Las promesas de Setién

Desde su llegada, Setién prometió que su equipo jugaría bien y al fútbol y que intentaría ganar, y no sucedió ni lo uno ni lo otro. Y ahí es donde quiere atacar el Barça, a las supuestas promesas incumplidas del entrenador para no pagarle el dinero que todavía le adeuda. En el club catalán también le echan en cara el poco uso de la cantera y su falta de liderazgo, haciendo ver que esa labor de jefe la hacía su segundo entrenador, Eder Sarabia, con quien sí llegaron a un acuerdo para dar por finalizada su vinculación con el club. Por todas estas razones, no le consideran capacitado para el puesto.

Quique Setién, abatido durante el partido entre el Barça y el Bayern de Múnich REUTERS

Esa falta de autoridad iría estrechamente ligada con el pensamiento que existió en la plantilla y que manifestaron públicamente hacia la figura de Quique Setién, al que nunca vieron preparado para liderar el grupo y al que los resultados que fue cosechando le dejaron un camino de espinas que desembocó en su destitución.

Setién terminó perdiendo LaLiga con el Real Madrid tras el confinamiento, en Copa del Rey fue eliminado en los cuartos de final después de que el Barça hubiera sido habitual en las finales en los últimos años y sufrió en Champions la mayor humillación que se recuerda y que puso el punto y final a su breve proyecto de seis meses en el club. Aquella derrota contra el Bayern por 2-8 fue el principio del fin. Lo que no esperaban es que hoy, tanto tiempo después de esa salida, el fin no haya llegad y que ahora tengan que pasar por un juicio para alcanzarle.

