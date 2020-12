De Piqué presidente a Messi director deportivo: el Barça del 'Sextete' se reparte el futuro del club

El Barça comenzará en este mes de enero una nueva etapa con el cambio en la presidencia que se producirá el próximo día 24. Pero, como club del primer nivel, no se queda todo en los próximos cinco años de legislatura. No se puede decir aún que vaya a ser en 2025, o en 2030, pero en ciernes está un futuro lleno de nombres muy vinculados a este club, tal y como aclaraba Leo Messi este pasado domingo. El argentino dejó la puerta abierta a ser director deportivo, pero otros compañeros también lo han hecho para otros puestos.

El actual '10' del FC Barcelona se atrevió a vaticinar cómo se veía una vez se retirara del fútbol y dejó claro que no sería entrenador. "Haré algo relacionado con el fútbol, aunque no de entrenador. No me veo de técnico, pero sí me gustaría ser director deportivo y ahí sí traer los jugadores que yo quiera", explicaba justo después de reirse cuando le preguntaron por jugar pronto con Neymar y otros que fueron sus compañeros. Aclaraba que no jugaría nunca en el Real Madrid o el Atlético, pero Leo tiene ganas de tener un puesto en el club más pronto que tarde.

Seguramente el argentino abandone la entidad al final del año. Pero no quiere que sea un adiós, si no un hasta luego. Messi puede volver a verse en un vestuario con Guardiola, aunque sobre todo hablaba de una experiencia en Estados Unidos. Eso parece que lo tiene muy claro, por lo que el conjunto azulgrana tendrá que esperar para ver a Leo en los despachos a que pase por Nueva York, Miami o donde quiera llegar una vez cruce el charco.

Leo podría estar dentro de una de las futuras candidaturas que se presenten a las elecciones del Barça. Tampoco habló se liderar una propuesta, aunque está claro que el hombre que consiga llevar consigo a Messi tendrá parte de los comicios en su bolsillo. Es más o menos como el que ahora consiga convencer al argentino para que siga en el club. Pero él mismo confirmó que no había hablado con nadie. ¿Habrá hablado con uno de sus compañeros del 'Sextete' que sí se postula a ser presidente?

Piqué, presidente

No lo ha dicho solo una vez, si no que es una constante prácticamente en cada una de las entrevistas que da. Gerard Piqué quiere ser presidente del Barça en algún momento de su vida. Este año renovaba y ampliaba su carrera deportiva tres años más, el mismo tiempo que reconocía recientemente que aún le quedaba en el mundo del fútbol. Es uno de los jugadores más excéntricos del club y lo demuestra cada vez que tiene oportunidad, pero también es uno de los más culés como ahora demuestra en la grada por culpa de su lesión.

"Soy muy muy culé y me gustaría ayudar al club de mis amores. Eso se hace estando muy preparado para ejercer este cargo si creo que puedo aportar cosas. Es algo que siempre he querido", explicaba recientemente en una entrevista en Radio MARCA. Es una figura tanto deportiva como política que se adaptaría al puesto de líder club como un calcetín a un pie.

La experiencia que está acumulando con sus negocios, entre los que se encuentra la Copa Davis, asegura que llegue a ese momento con un bagaje muy importante. Su posicionamiento con respecto al independentismo también es una cuestión muy a tener en cuenta para tener el beneplácito de las altas esferas catalanas. Además, el socio se siente muy vinculado a su figura y su larga trayectoria en la entidad asegure su candidatura.

Xavi, entrenador

El siguiente protagonista ya está en las quinielas para entrar en juego estas próximas elecciones. Víctor Font asegura que tendrá un papel en su estructura deportiva si él gana los comicios de este próximo mes de enero. De hecho, se valora su figura tanto como entrenador o una especie de director deportivo. La realidad apunta a que, en algún momento de su vida, se sentará en el banquillo del Camp Nou y su hueco en el Barça del futuro está asegurado.

Su experiencia en Catar está sirviendo para conocer poco a poco su estilo, claramente influenciado por Pep Guardiola y su juego combinativo. Desde que decidió dejar el Barça, todo el mundo estaba convencido de que los caminos del club y el catalán se volverían a cruzar. Su palmarés ilustre, aderezado por lo conseguido con la Selección, le ha hecho estar entre los elegidos del 'Dream Team' de France Football.

Xavi Hernández, con un título cosechado con el Al Sadd Twitter (@alsaddSC)

Estuvo a punto de iniciar su aventura en el banquillo del Barça el pasado mes de enero, cuando llegó Quique Setién. A pesar de haber renovado en este 2020 con el Al-Sadd, una cláusula le permitiría abandonar el club catarí para incorporarse al nuevo proyecto culé. "La ilusión más grande que tengo ahora es ser entrenador del Barça y volver al Barça para triunfar", explicó este verano un Xavi destinado a ser parte del equipo culé en el futuro más cercano.

Puyol, emblema

Otro capitán del Barça tiene cabida en ese proyecto de los jugadores del 'Sextete'. Carles Puyol ha tenido más de una ocasión para regresar al club, pero siempre lo ha rechazado. Nunca se quiso vincular a la dirección de Bartomeu, de hecho fue de los más críticos cuando estalló el 'Caso Messi' con el burofax. Mientras ha declarado estar desarrollando varios proyectos, además de ser uno de los embajadores de La Liga, pero su relación con el club está cerca de volver a reencontrarse.

"Ahora no era el momento adecuado. Quizás algún día, pero estoy desarrollando otros proyectos", explicaba en 2019, cuando pudo establecerse como director deportivo de la entidad cuando Eric Abidal se sumó al proyecto de Bartomeu. No se ha querido vincular a ninguna de las candidaturas en estas elecciones, pero tampoco se descarta que pueda volver al club en función de quién gane. Se ha reunido con algunos candidatos y el futuro en el Barça depende de sí mismo.

Iniesta, Alves...

Si hablamos de instituciones, una de ellas sigue en activo. Andrés Iniesta está desarrollando el final de su carrera en Japón donde trata de sumar más títulos a su palmarés prolífico. En cualquier caso, su futuro seguramente pase por regresar a la entidad en lo que a lo deportivo se refiere. Si bien es cierto que tiene otros negocios, ha admitido que regresará algún día. "Mi momento ya pasó y en el futuro no lo sé. El Barcelona es mi casa, he estado muchos años y ojalá algún día pueda volver de alguna cosa que estuviese capacitado", explicó el manchego en el canal canadiense OneSoccer en este 2020.

No es el único de ese 'Sextete' que podría formar parte del Barça del futuro. Dani Alves ya admitió recientemente que se ofreció para regresar al club, incluso para jugar. Víctor Valdés sigue adelante con su carrera deportiva en los banquillos. Mientras, otros hombres de cantera como Sergio Busquets también están en activo, por lo que aún está más en el aire su posición de futuro.

