El 'caso Heurtel' se atasca: el Barça no cede y mantiene en el aire el futuro de dos jugadores

22 de diciembre. El Barcelona acaba de perder en Turquía ante Anadolu Efes. Heurtel, que no estaba ni convocado, sí había viajado con el resto del equipo. La teoría era que acudía para resolver su futuro con el Fenerbahçe, equipo al que parecía que iba a ir tras abandonar el Barça. Sin embargo, los rumores de días atrás se confirmaban y el club catalán asumía que la intención del base era vestir de blanco y defender el escudo del Real Madrid. La decisión tomada por la cúpula es abandonar a Heurtel en territorio otomano. Es de noche, en plena pandemia de la Covid-19 y el conjunto azulgrana traslada a su jugador que no regresará a España con el resto de la plantilla.

El estupor en los primeros instantes es notable. El sindicato ABP se pone en contacto con el jugador. También el sindicato ELPA -correspondiente a jugadores de Euroliga-. Beaubois, excompañero y amigo de Heurtel, le recoge y le acerca al hotel. Una semana después, la situación se ha ido aclarando y el futuro continúa igual de incierto. El Barcelona no quiere que Heurtel fiche por el Real Madrid y el francés quiere cobrar todo el contrato que le queda por delante. Pero lo que es un hecho es que el conjunto azulgrana dejó en tierra al base francés por entender su acción como una traición al club.

Se pueden enfrentar a una batalla legal por haber abandonado a Heurtel. El base francés, aunque estuviera negociando la rescisión de su contrato con el club, seguía formando parte de la disciplina culé. De hecho, viajó con el equipo a Turquía. Incluso se entrenó durante el lunes con el resto del equipo a sabiendas ambas partes de que no iba a formar parte de la plantilla. Por ello, el comunicado de la entidad catalana genera ciertas contradicciones.

"Al no estar bajo la disciplina del equipo en este partido, se decide que el jugador no vuelva con el grupo", indicaron en la nota oficial mientras defendían que se le había pagado el hotel y el siguiente billete. En el punto cinco, sin embargo, recalcaban que "sigue formando parte de la disciplina" del Barça. El comunicado ha sido modificado y el conjunto catalán ha cambiado esa frase por "sigue teniendo contrato en vigor".

Sería en El Clásico donde Albert Soler, uno de los grandes señalados en este caso al ser el director de las secciones profesionales del Barcelona, donde se darían explicaciones y detalles de la operación. Lejos de rectificar, Soler defendió la decisión del club y dejó clara la postura de la entidad: o se va fuera de la ACB o no cobrará todo su salario.

"Thomas Heurtel no cuenta ya para la disciplina del primer equipo". "El club no indemnizará al Thomas Heurtel si se tiene que quedar en un equipo de la ACB". El Barça, al fin y al cabo, "no desembolsará ninguna cantidad económica" si Heurtel ficha por el Real Madrid.

El Barça perderá

La jugada al Barcelona no le va a salir nada bien. Ninguno de los escenarios le favorece en estos momentos. Y menos teniendo en cuenta que el mercado de fichajes de Euroliga cierra el 6 de enero. Cualquiera de los interesados en firmar a Heurtel, y el mismo jugador francés, tienen en mente la operación para poder subir el nivel en la competición europea.

Heurtel puede quedarse en el Barcelona. Es lo más fácil. Mantiene su salario, no ficha por el Real Madrid y a final de temporada acabará contrato para poder decidir su nuevo equipo. Sin embargo, en el conjunto catalán no sería del todo positivo. Heurtel no va a volver a jugar para Jasikevicius y su única salida sería entrenar con el Barcelona B, como ya sucedió con Rice. Es decir, Heurtel cobraría salario de estrella y no aportaría nada al conjunto catalán. Por si fuera poco, si Heurtel no sale no llegará recambio.

La otra posibilidad es que Heurtel salga del Barcelona. Es el escenario que quiere el jugador. Eso sí, quiere cobrar lo que le resta de contrato. Una indemnización total que el Barça solo aceptaría si se marcha lejos de España y de la ACB. Como ha reconocido Albert Soler, si se va a un conjunto de la competición nacional no soltarán ni un euro. Heurtel, por su parte, no quiere que se escape ni una coma de la cantidad total a percibir, por lo que esta vía tampoco favorecería al Barcelona. Acabarían pagando una cifra importante a un jugador que reforzaría a un rival en España o en Europa. Lo más duro y a lo que se han negado es a hacerlo si se va al Real Madrid.

Futuro en el aire

Con estas, Heurtel sigue sin saber dónde jugará las próximas semanas. El día 6 de enero está más cerca y el portazo al mercado de fichajes supondría su continuidad en el Barcelona hasta final de temporada. O lo que es lo mismo, cobrar por no jugar y entrenar con el B. Sin embargo, el caso del base francés no es el único.

Leo Westermann es el otro jugador cuyo futuro está en el aire. Depende de Heurtel y curiosamente comparte representante con el francés. Misko Raznatovic, de BeoBasket, es quien lleva las riendas de la carrera del base. Westermann finiquitó su relación con el club turco hace unos días. Fue entonces cuando su llegada al Barcelona se daba por cerrada y la salida de Heurtel por hecha. Pero el estallido del caso paralizó todo.

Westermann, ahora, no sabe dónde jugará. El Fenerbahçe ya emitió el pertinente comunicado agradeciéndole sus servicios. Sin embargo, el Barcelona no atraviesa un buen momento económico y hasta que Heurtel no salga no podrá incorporar a ningún jugador. La incertidumbre de los franceses es notable. Todo está en manos del Barça.

