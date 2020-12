Jorge Calabrés, en Radio MARCA: "El Barcelona es una anarquía"

Leo Messi sigue marcando la actualidad del Barça dos días después de su entrevista en la que aclaró un poco más su situación en la entidad azulgrana y su futuro en el fútbol. El argentino no ha vuelto con sus compañeros tras la Navidad con permiso del club para permanecer en Sudamérica esgrimiendo unos problemas en el tobillo como la razón por la que podía tener más descanso que el resto de la plantilla. Una cuestión que han tratado Jorge Calabrés y el resto de los tertulianos de La Tribu de Radio MARCA este martes.

El jefe de deportes de EL ESPAÑOL y director de EL BERNABÉU ha explicado cómo ve este permiso del club al astro argentino. "Yo no lo entiendo, pero es algo que se repite durante los últimos años; incluso en plena pandemia. Messi se va a Argentina cuando quiere. No sé lo que pinta allí. Es lo que tiene ser el dueño del club, es el que manda. En el Barcelona se lo han permitido en todos estos años", esgrimió Calabrés.

Para él, la situación de la entidad es de ruina total, tanto en lo deportivo como en lo económico y en lo social. "La sensación del club es de anarquía total. No es el tema de Messi un día o dos, no son claros, luego está el tema de Heurtel en baloncesto... El FC Barcelona es una anarquía, cada uno va a su bola, están en un año de transición y no se sabe ni quién manda", explicó el responsable de deportes de EL ESPAÑOL.

Para los que ven esto como una nimiedad, como una cuestión menor y que no afecta a la hora de valorar la situación del Barça, Calabrés tiene este mensaje: "Ojalá el Real Madrid tuviera 1.000 millones de deuda, ojalá tuviera todos los problemas que tiene el Barça... Es un club en la ruina. Es una anarquía que Carlos Tusquets ha intentado ocultar la salida de la LNFS, ¿sabe alguien quién manda?".

Calabrés, por último, tiene claro que el futuro de Leo pasa por salir del Barça y que en verano estará anunciando su nuevo destino. "Ha tenido un año para tratar ese tema. El año pasado era muy precipitado todo, pero la familia de Messi estaba concienciada de que iría a Manchester... Todo el mundo tiene claro que Messi tiene más posibilidades de estar fuera del club en el mes de julio. Está preparando su marcha. Por eso habla de vuelta, los mensajes de Guardiola, la MLS...", argumentó el director de EL BERNABÉU.

El mensaje de Messi

También puntualizó algo que hay que aplaudir a Messi: el mensaje que lanzó con respecto a su situación psicológica. "Yo creo que normalizar esa situación es un paso adelante. Parecía que estabas loco si ibas al psicólogo. Es un paso más para normalizarlo. Es normal que cualquier persona pueda acudir al psicólogo. Es para estar mejor. Te ayuda en competiciones a hacerlo mejor", explicó Calabrés en la tertulia de Radio MARCA.

