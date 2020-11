Jorge Calabrés en Radio MARCA: "El Barça lo tiene mucho peor que el Madrid por méritos propios"

El Real Madrid volvió a visitar la Comunidad Valencia este fin de semana y de nuevo sacó un mal resultado. Al igual que frente al Valencia, donde cayó derrotado antes del parón de selecciones, los de Zidane no fueron capaces de sacar los tres puntos a pesar de ponerse por delante en el marcador con gol de Mariano.

Los blancos no estuvieron mal en la primera mitad, aunque no crearon excesivo peligro. Tampoco el Villarreal lo hizo. Sin embargo, en la segunda mitad, el equipo se cayó como un castillo de naipes y los de Unai Emery consiguieron encerrar al actual campeón de liga, que se vio impotente ante el empuje del 'submarino amarillo'. A pesar de la mala segunda parte, solo un error de Courtois en el penalti cometido y transformado por Gerard Moreno impidió al equipo de Zidane llevarse el triunfo.

Sin embargo, ganar en el Estadio de La Cerámica hubiera sido clave teniendo en cuenta que más tarde, había un enfrentamiento directo entre dos rivales del equipo blanco. El Atlético de Madrid, uno de los que más en forma está en el campeonato, venció al Barça en el Metropolitano y profundizó más en su crisis. No obstante, los blancos solo pudieron meterle un punto a los de Ronald Koeman.

La resaca del encuentro entre el Real Madrid y el Villarreal y la situación de Barça y Atlético de Madrid tras el duelo en el Wanda Metropolitano se han puesto a debate en el programa de La Tribu de Radio MARCA. Los colchoneros, que parece que de una vez por todas quieren pelear una liga tras el bajo rendimiento de Madrid y Barça, deben afrontar con valentía el reto de ser el gran aspirante al título.

De cualquier forma, no pueden dar al Real Madrid por muerto, ya que, como ha demostrado otras veces, este equipo sabe levantarse incluso en sus peores momentos. El pinchazo ante el Villarreal, a pesar de no ser una victoria, es de los que podría entrar en lo esperable, como ya sucedió en el Reale Arena frente a la Real Sociedad. Partidos a domicilio ante grandes rivales que son muy complicados de ganar. A pesar de eso, hizo más daño la sensación mostrada que el resultado en sí ante un rival que, aunque con mérito, debería ser inferior al Real Madrid.

Villarreal y Real Madrid

En el programa, Jorge Calabrés, director de El Bernabéu, salió al paso de sus polémicas palabras de hace unos días en las que habló sobre los fichajes del Villarreal y sobre si tendrían hueco en el equipo blanco. La realidad, tal y como apunta Jorge, es que no es comparable la necesidad y la situación de un equipo y otro, por lo que no es ni mucho menos descabellado afirmar que los fichajes del 'submarino amarillo', aunque buenos, no son para el Real Madrid, al menos no para el equipo que ha sido hegemónico en Europa.

"Los fichajes del Villarreal no serían titulares en el Real Madrid. Coquelin, que no está siendo titular en el Villarreal, no sería titular en el Real Madrid. Parejo y Kubo no serían titulares en el Real Madrid y que Estupiñán tampoco".

Contundente, Calabrés daba la explicación a su opinión ofrecida días atrás sobre la plantilla del Villarreal y la del Real Madrid, y añadía: "El Villarreal tiene una gran plantilla, ha fichado muy bien con el presupuesto que tiene, pero no podemos compararlo con el Real Madrid". Ciertamente, es la realidad, a pesar de que el equipo blanco lleve cierto tiempo sin grandes fichajes, justo desde la llegada de Hazard.

Jorge Calabrés en Radio MARCA

El belga también tuvo protagonismo en el programa ya que se cuestionó su rendimiento y muchos contertulios criticaron que el sector madridista no fuera más duro con el nivel de Hazard. Calabrés, una vez más, puso cordura en el debate y afirmó algo lógico: "Esperemos que Hazard juegue 10 partidos seguidos y diremos algo". Algunos ya pretenden matarle sin haberle visto jugar después del calvario de lesiones vivido el año pasado.

La situación del Barça

Si en el Real Madrid las cosas no van demasiado bien, en el Barça van mucho peor. A la plaga de lesiones a la que se han unido recientemente Dembélé, Piqué y Sergi Roberto, se suman las dudas del equipo de Koeman, que son más grandes incluso que las del Madrid: "El Barça lo tiene mucho peor que el Real Madrid por méritos propios", apuntaba Calabrés en La Tribu.

Además, del Barça ha llamado una cosa la atención este fin de semana, y es la designación de Pedri como el encargado de salir a hablar tras la derrota en el Metropolitano, un chaval de 18 años al frente de la quema: "¿Se va a criticar a las vacas sagradas del vestuario del Barça que, después de perder en el Metropolitano, el que habla es Pedri?", se preguntaba Jorge Calabrés. "¿Dónde están los capitanes?".

Por último, el director de El Bernabéu quiso añadir que la situación actual de la liga obliga al Atlético de Madrid a pelear decididamente por el título, a pesar de que aunque casi nunca lo hagan, no se les critique por el perfil que adoptan bajo el libreto de Simeone: "El Atlético de Madrid y Simeone nunca fracasan", añadía con ironía, "pero tienen que luchar por los títulos".

