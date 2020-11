Zidane: "Isco es jugador del Real Madrid y se queda aquí con nosotros"

El partido en el Estadio de La Cerámica se le puso muy de cara al Real Madrid con el gol de Mariano en el minuto 2. Pero el tanto fue poco más que un espejismo del equipo blanco, que vistió este sábado de negro en territorio castellonense. Ya en la segunda mitad, Gerard Moreno metió el tanto del empate desde el punto de penalti. Zidane ha analizado en rueda de prensa la actuación de sus pupilos.

Empate amargo

"Sabe a poco, creo que nosotros nos merecíamos mucho más hoy, sobre todo con lo que hicimos en la primera parte y por el esfuerzo que hicieron los chicos. El cambio de Mariano fue porque al final estaba agotado, nada más".

Salida de Isco

"No, nada. De todas formas, no vamos a hablar de lo de dentro, se queda dentro. Isco es jugador del Real Madrid y se queda con nosotros. Ya está".

Pierden dos puntos

"Perdemos dos puntos, claramente. Al final es un poco todo. Carvajal o Nacho no han jugado mucho y no se podía cambiar a todos. Pero hay que felicitar a mis jugadores porque lo hicieron bien. Controlamos el partido, pero no hemos conseguido nada. Me molesta empatar por el esfuerzo de los jugadores, hoy había sitio para sumar los tres puntos y es una pena".

Misma ilusión que al principio de temporada

"Yo tengo la misma ilusión y va a ser así hasta el último día. Vosotros seguid con vuestro trabajo y yo con el mío".

¿Cómo está Hazard?

"Está, está. Llevaba mucho tiempo sin jugar y es verdad que en un partido hay que gestionar bien los minutos. Está con nosotros y está bien".

[Más información - El Madrid no encuentra la vacuna ante el Villarreal: otro pinchazo de penalti]