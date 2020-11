Isco y el Real Madrid: las razones de ambas partes para buscar una salida

Todos los caminos llegan algún día a su final y el de Isco Alarcón en el Real Madrid se aproxima. Isco quiere cambiar de aires y así se lo ha comunicado a la entidad blanca. Incluso, no se descarta que salga del club en el próximo mercado de invierno para el que quedan exactamente 40 días. Cuenta atrás para saber si el malagueño va a poner ya fin a una aventura de más de siete años.

El Madrid no acostumbra a dar salida a sus jugadores a mitad de temporada. Menos aún con Zidane. El técnico francés sabe lo que significa perder un efectivo antes de acabar el curso y lo que puede suponer ante una eventual plaga de bajas en el centro del campo. Pero Isco, por su labor hacia el Madrid en estos años, se habría ganado el derecho a decidir y el Madrid escucharía ofertas por su venta.

Salga en invierno o el próximo verano, parece una realidad que el tiempo de Isco en el Madrid se agota. Los rumores apuntaban a que podía haberlo hecho este pasado mercado estival de no haber sido por la pandemia, que dejó al club blanco sin posibilidad de comprar. Aún así vino Martin Odegaard en la posición que hasta ahora ha ocupado Isco. El del Arroyo de la Miel y el club de Chamartín ven con buenos ojos acabar su relación.

Motivos de Isco

Pérdida de sitio

La mayor razón de todas de Isco para salir es su importante pérdida de protagonismo en el Madrid. Ya no es ese futbolista que era siempre titular en las citas importantes. Ahora como mucho lo es en tres de las ocho jornadas que lleva disputadas el equipo en Liga y todavía no ha debutado en la presente edición de la Champions League. Tampoco tiene cabida en el 4-3-3 y cuando se vuelve al rombo tiene a Odegaard por delante.

Isco y Zidane EFE

Relación con Zidane

Isco siempre ha sido de los preferidos de Zidane y si alguien puede frenar su marcha es el técnico francés. Pero el bajón del malagueño ha repercutido en la relación con su entrenador y así lo evidenció el propio Isco en el Camp Nou cuando fue 'pillado' por las cámaras: "Si me tiene que cambiar, me cambia en el 50 o en el 60 de partido. A veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80", decía a Marcelo.

Volver a la Selección

Si Isco presiona para salir en invierno es porque quiere reinventarse con un cambio aires y aspirar a jugar la próxima Eurocopa. Cuando llegó Luis Enrique al banquillo de la Selección, en su primera etapa, Isco debía ser uno de los pilares del equipo. La estrella, incluso. Pero su bajón de rendimiento y su poco protagonismo del Madrid le han 'desterrado' del combinado nacional hasta el punto de no haber estado con Lucho en esta segunda etapa del técnico asturiano.

Motivos del Real Madrid

Acaba contrato en 2022

El Madrid sabe que en la situación actual no puede desaprovechar una oportunidad de hacer caja. Isco lo es. Sobre todo si se tiene en cuenta que su contrato termina en junio de 2022 y eso quiere decir que no quedan muchas ocasiones de sacar dinero con un traspaso de él. Además, pese a su rendimiento de los últimos años, Isco todavía tiene cartel y en ligas como la Premier League (Everton) o la Serie A (Juventus) se ha mostrado interés.

Isco Alarcón, durante un partido de esta temporada con el Real Madrid LaLiga

Hacer más hueco en la plantilla

Siguiendo con el mercado y lo económico, la salida de Isco serviría para que el Madrid siguiera haciendo hueco en su vestuario ante la llegada de una estrella de élite el próximo verano. El club blanco cree que es hora de reforzarse con un jugador de primer nivel (Mbappé es el gran deseado) y para verano de 2021 se debe hacer hueco para afrontar el pago de otro gran salario, eso sí, si la situación mejora.

Salida menos dolorosa

Se podría decir que Isco y el Madrid se acercan al final de una etapa. Han sido casi ocho temporadas llenas de buenos momentos y algún altibajo. Zidane siempre fue el que más apostó por él y ahora prefiere a otros como Valverde u Odegaard. Lo ha ganado todo de blanco y a sus 28 años puede buscar un impulso a su carrera lejos de Valdebebas. El Madrid seguiría con su renovación de plantilla.

