Jorge Calabrés, en Radio MARCA: "Koeman le ha hecho la cama a Messi"

Los problemas en el rendimiento del Real Madrid han estado presentes en La Tribu de A Diario de este martes. El programa que dirige Raúl Varela en Radio MARCA ha contado este día con Jorge Calabrés en la tertulia para hablar sobre lo que sucede con el equipo blanco. Este miércoles se la juegan en el Alfredo Di Stéfano ante el Borussia Mönchengladbach y, precisamente, el estadio ha sido uno de los centros de la polémica.

Algunos dicen que los de Zidane están pagando no jugar en el Santiago Bernabéu, una cuestión que se está tomando como una excusa por parte de algunos. Jorge Calabrés ha sido muy claro con su postura. "Los jugadores del Real Madrid estaban encantadísimos con jugar en Valdebebas y ganaron una Liga. Lo que hay que hacer es jugar al fútbol y marcar los goles. Dejémosnos de excusas. Los jugadores del Real Madrid tienen que estar acostumbrados a jugar en el Santiago Bernabéu y en el Alfredo Di Stéfano", argumentó el jefe de deportes de EL ESPAÑOL.

Los blancos se lo juegan todo en la Champions League ante el conjunto alemán. No tienen asegurada aún la clasificación para la próxima ronda y este duelo será decisivo para el futuro del Real Madrid en la máxima competición continental. Después de ganar la última Liga siguiendo una trayectoria inmaculada en el campo de Valdebebas, no hay excusas válidas para hablar de una posible falta de rendimiento por jugar allí.

También se centró el debate en el duelo Leo Messi - Cristiano Ronaldo de este martes en el Camp Nou. El argentino no pasa por su mejor momento y su entrenador este lunes no se atrevió a situarle por delante del portugués en la rueda de prensa. "Lo importante es la rueda de prensa de Koeman. Estaba patrocinada por alguna empresa de colchones porque le hizo la cama a Messi. Se está haciendo una campaña para que no siga. ¿Habéis oído a algún candidato hablar de él? El Barcelona no puede pagarle una renovación", explicó Calabrés en Radio MARCA.



La realidad es que el rosarino parece más fuera que dentro del club. Desde que explotara su caso a finales de agosto, todo hace pensar que la etapa en Can Barça se ha acabado. "Aquí a toro pasado todos somos toreros, pero cuando Messi manda el burofax, todos decían que lo mejor era que se quedase. Yo mantenía que lo mejor era que se fuera", expuso el director de EL BERNABÉU en La Tribu.

