Zidane: "¿Ser despedido? Pienso solo en pasar, no valoro otra cosa"

Zidane, antes del R Madrid - Borussia M: "¿Ser despedido? Pienso solo en pasar, no valoro otra cosa"

El Real Madrid afronta el último partido de la fase de grupos de la Champions League como una final. Los blancos dependen de sí mismos, pero deben certificar el pase contra un Borussia Mönchengladbach que, en cualquiera de los casos, no debe ganar el partido para los intereses de los de Zinedine Zidane. El técnico francés y Casemiro hablaron en rueda de prensa antes del partido.

La visita del Borussia al Di Stéfano estará cargada de tensión por lo que hay en juego. En la ida, el Madrid logró sacar un empate sobre la bocina y ese resultado solo valdría ahora si el Inter gana su partido contra el Shakhtar, en cuyo caso se clasificarían los de los alemanes y los de Zidane. Sobre las cuentas y el partido hablaron tanto el francés como el jugador brasileño.

Una final

"Es un partido importante, sabemos la situación. Lo que queremos es sumar los tres puntos y acabar esta ronda como primeros, tenemos sólo eso en nuestra cabeza. Todos los partidos son importantes, es una gran oportunidad de mostrar lo que somos como equipo".

Luka Modric, durante un entrenamiento del Real Madrid Jose Nieto

Juicio a Zidane

"No entro en eso, lo que nos importa es lo que vamos a hacer como equipo, es lo que me interesa. El resto... no entro".

Dudas en el vestuario

"Pensamos únicamente en pasar de ronda. No valoramos otras cosas. Nos preparamos para un gran partido, aunque tendremos dificultades, seguramente. Pero queremos hacer todo para conseguir los tres puntos".

No se contempla la eliminación

"No pienso en eso. Pensamos que es un partido de Champions y queremos pasar. No contemplo otra cosa y los jugadores piensan lo mismo. Se puede pensar, opinar y hablar, pero nosotros solo lo hacemos en hacer un gran partido mañana".

Ser despedido

"El club hará lo que tenga que hacer, como siempre. Yo no pienso en eso. El club, como siempre ha hecho las cosas. De verdad que no pienso en eso".

Vuelta de Valverde

"Fede está mejor, está volviendo, progresando, en breve va a estar con nosotros. Ha tenido una lesión complicada, pero ahora está mucho mejor".

Máxima exigencia

"Todos estamos acostumbrados a jugar bajo presión y en partidos donde hay que hacer el máximo. Es el últimp partido de esta ronda y sabemos lo que nos jugamos. Hay que gestionar las emociones pero, sobre todo, preparar bien las cosas. Entre nosotros debemos pensar que fuera se pueden decir muchas cosas, pero dentro solo preparamos las cosas".

Los momentos límites

"Es un poco de todo, pero no puedo en un minuto explicarte un momento complicado. A los jugadores les pedimos que rindan cada 3 días, son muchos partidos, jugamos contra rivales buenos... son muchos factores. Barcelona, MIlán, Sevilla tampoco hicimos los mejores partidos. Tenemos que hacer nuestro partido, cuando estamos juntos, cuando defendemos todos juntos, concediendo poco al rival sabemos que luego, con el balón, podemos hacer daño. Es lo que intentaremos hacer mañana".

El Madrid de las finales

"El pasado pasó, lo importante es el presente y el futuro. Va a pasar lo que va a pasar, es un partido para demostrar nuestra capacidad de equipo. Estoy convencido de que mañana haremos un gran partido".

Preparados contra el Borussia

"El rival es un equipo muy bueno, han demostrado que son muy disciplinados, defienden bien y son muy buenos en contraataque. Son un equipo potente físicamente, técnicamente también. Sabemos las dificultades del partido".

Posible biscotto

"Vamos a pensar en nuestro partido, sabemos que hay otro partido, pero lo que nos interesa es lo que vamos a hacer nosotros, jugamos contra un buen equipo y seguramente nos plantearán un partido compliciado. Pensaremos en eso, el resto no nos interesa".

No piensa en eliminarse

"No pienso en otra cosa que no sea ganar y prepararnos bien, todo el mundo habla de esta situación [caer eliminados], yo me centro en mis jugadores, hacerlo bien. Tenemos costumbre de jugar esta clase de partidos, tenemos que hacerlo bien desde el principio hasta el final".

[Más información: Sergio Ramos marca la diferencia en el Real Madrid: el regreso de Mr. Champions]