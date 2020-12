Haaland y el Real Madrid: Raiola habla y da una pista sobre su posible fichaje

Mino Raiola dio de qué hablar este lunes tras salir a la luz algunas de sus declaraciones en una conversación con el medio italiano Tuttosport. La entrevista completa ya ha salido a la luz y el mediático agente no se ha mordido la lengua al hablar de sus representados. Desde lo que añade sobre Paul Pogba hasta Erling Haaland, uno de los deseados en toda Europa.

El delantero noruego lleva más de un año siendo la revelación del continente y ya se ha asentado entre los mejores del mundo en su puesto. Raiola describe el fenómeno Haaland y lo compara con otro de sus representados: "Es como Ibra cuando tenía 20 años", dice el agente italiano que, además, lanza un dardo a Ole-Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United.

"Solskjaer es un buen tipo, pero se equivocó cuando dijo que Erling es como Lukaku... Sería mejor si Solskjaer pensara en un buscar una forma de hacer jugar a Pogba como un campeón, en lugar de hablar sobre Haaland", dijo sobre el técnico red devil, que comparte nacionalidad con la estrella del Borussia Dortmund.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en la Champions League Reuters

Raiola siguió describiendo a Haaland y contó una increíble anécdota de él: "Erling es como una pintura, es como El grito de Munch porque causa pánico en los defensas. Me llamó después de ser sustituido en el 85': él había marcado cuatro goles, pero quería hacer otro. ¡Estaba furioso! Quiere ser el mejor".

En cuanto a su futuro, preguntado por el Real Madrid, dijo lo siguiente: "No puedo hablar acerca de la cláusula de salida de Haaland. ¿Los rumores dicen que el Madrid le quiere? No es algo nuevo para mí..., pero está muy feliz en el Borussia Dortmund. Erling quiere ganar la Champions League. Cuando deje el club, será por ambición, no por dinero".

Pogba y la Juve

De Pogba ya dijo que se iba a acabar su relación con el Manchester United pero, además, abrió la puerta a la Juventus: "Sí, Pogba puede volver a la Juventus. No está contento en el Manchester United. Quizá la Juventus puede ser el próximo equipo de Paul, ¿por qué no? La relación entre Paul, la Juventus y sus excompañeros de equipo es excelente. Sin embargo, con el impacto de la Covid-19, no hay muchos clubes que puedan firmarle. Por supuesto que es el momento de abandonar el Manchester United", dijo.

Por último, habló de otros de sus representados: "Verrati es feliz en París. El dueño del PSG está encantado con él, por lo que será muy difícil verle de nuevo en la Serie A. Stefan de Vrij ha pactado una extensión de contrato con el Inter de Milan. ¿Donnarumma? De momento es feliz en el Milan, más adelante, ya veremos. Muchos equipos me han preguntado por él".

