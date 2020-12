Las claves para conseguir el fichaje de Szoboszlai

El año 2021 está a la vuelta de la esquina y con su inicio se abre una nueva ventana de transferencias. El mes de enero es al fútbol igual a fichajes y ya hay un nombre que está en boca de todo el mundo. Dominik Szoboszlai ha irrumpido con fuerza en el panorama por su buen trabajo en el Red Bull Salzburgo, pero, sobre todo, por sus actuaciones con la selección de Hungría.

Szoboszlai tiene contrato con su actual club, pero puede salir del Salzburgo ya durante la inminente ventana de transferencias del periodo invernal. El portal The Athletic revela las claves del contrato del futbolista y qué debe hacer para abandonar Austria en el mes de enero.

El centrocampista debe informar de su salida al Red Bull Salzburgo antes del 15 de diciembre, esto es el próximo martes. Además, esa decisión de abandonar el club debe de ir de la mano de una oferta. La oferta de un tercero debe llegar a las oficinas del conjunto austriaco antes del 31 de este mismo mes, el día de Nochevieja.

Szoboszlai, con el Salzburgo Salzburgo

Su precio de salida, todo un caramelo en el mercado para los grandes clubes de Europa. Tan solo 25 millones de euros cuesta el pase a título definitivo del húngaro, un precio asumible para cualquier institución importante, incluso en tiempos de pandemia.

Entre estos clubes con los que se ha relacionado a Dominik Szoboszlai se encuentra el Real Madrid. El interés del conjunto blanco en el futbolista saltó a principios de la temporada 2020/2021. Fue después de una soberbia actuación con su combinado nacional, golazo incluido, cuando se comenzó a hablar sobre ello.

Cerca de salir

El propio representante del jugador ha hablado sobre el adiós a su actual equipo: "Tanto si es en enero o en verano, lo más importante es que irá a un lugar donde creemos que tendrá una buena oportunidad de jugar y una buena oportunidad de continuar con la curva de desarrollo que comenzó en Salzburgo, porque para nosotros esto es lo más importante".

"Obviamente, no estoy revelando un secreto cuando digo que Dominik está cada vez más cerca de salir del campeonato austriaco", ha afirmado Esterházy Mátyás en declaraciones para el portal de Hungría DIGI Sport. Si no sale en enero de 2021, su salida no se alargará en el tiempo más allá del próximo verano.

Las condiciones firmadas por Szoboszlai para el mercado de invierno y verano son las mismas. En lo que se refiere al periodo estival, el centrocampista debe anunciar al Red Bull Salzburgo su intención de abandonar el equipo antes del 30 de junio y la oferta antes del 15 de julio. Además, el conjunto austriaco se guarda un 20 por ciento del montante definitivo de una futura venta del futbolista.

[Más información - Haaland se lleva el Golden Boy 2020: así han quedado los madridistas de la lista]