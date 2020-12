Raiola avisa al Real Madrid: "Lo de Pogba y el United se ha acabado"

Paul Pogba y el Manchester United han roto. Al menos eso es lo que asegura Mino Raiola. El representante del futbolista habla sobre la situación del francés con los diablos rojos. "Puedo decir que lo suyo con el United se ha acabado", dice el agente de manera rotunda en Tuttosport.

El contrato del mediocentro vence en junio de 2022, pero los rumores de salida le han acompañado durante los últimos años. Su nombre ha sido vinculado con el Real Madrid e incluso se llegó a hablar de un presumible fichaje. Sin embargo, el jugador ha continuado vinculado con la entidad británica.

Mino Raiola se muestra de lo más contundente en el citado medio italiano. La entrevista al completo se publica este martes, pero en el avance se revela esta frase lapidaria sobre Paul Pogba y también de otro de los protagonistas habituales en el mercado de fichajes: Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic celebra un gol con el Milan en la temporada 2020/2021 Reuters

El agente asegura que el destino del gigante sueco podría haber sido la Juventus de Turín y no el Milan, para formar pareja con el exmadridista Cristiano Ronaldo. "La Juve hubiera hecho bien en llevarse a Ibrahimovic en verano. Hubiera formado una gran pareja con Ronaldo".

Divorcio anunciado

Solskjaer habló recientemente con el futbolista y trasladó a los medios de comunicación cómo se sentía Pogba: "No es feliz cuando no ha jugado y no juega muy bien". También afirmó que no estaba "contento" con sus propias actuaciones con el equipo.

Sin embargo, no todo fue negativo. El entrenador del United también señaló que cada vez estaba mejor: "Se le ve más en forma. Va a mejorar y será un jugador y una persona muy importante". "Tenerlo en forma es vital", añadió un Solskjaer que no es uno de los entrenadores favoritos del campeón del mundo.

Pogba y el Madrid

Zidane siempre ha tenido en Pogba a uno de sus favoritos para reforzar la plantilla del Real Madrid. Pero es que el jugador también ha demostrado que estaría encantado de poder jugar bajo las órdenes de uno de sus ídolos. Recientemente ha sido el propio jugador el que ha hablado sobre el tema.

Paul Pogba, en un entrenamiento del Manchester United Reuters

"¿Zidane? Se han dicho muchas cosas. ¿Qué puedo decir? Claro, a todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no algún día. Como he dicho antes, estoy en el United y amo mi club. Voy a dar todo ahora para disfrutar aquí y devolver al club donde se merece", dijo Pogba el pasado mes de octubre.

El futbolista acaba contrato en 2022, por lo que su precio a partir de este 2021 irá cayendo ya que tan solo un año más tarde podría salir de forma libre de Old Trafford. El Real Madrid le ha seguido la pista, aunque en los últimos tiempos se ha hablado de que Camavinga había subido puestos en la agenda como el favorito para reforzar el centro del campo del conjunto merengue.

[Más información - Paul Pogba, situación crítica en el Manchester United: "No había vivido un momento tan difícil en mi carrera"]