Charla entre Pogba y el Manchester United en plenos rumores sobre su salida: "Es importante"

Paul Pogba se quedó fuera de la convocatoria para el último encuentro del Manchester United. El centrocampista francés no pasa por su mejor momento en el equipo y, días después de confesar que ir con la selección era todo un soplo de aire fresco, el técnico de los red devils le dejó fuera para el duelo de la Premier League. Y todo en medio de los rumores que le sitúan en el Real Madrid. Por ello, la duda sobre su decisión protagonizó la rueda de prensa del entrenador.

Solskjær aseguró que tuvo una charla con Pogba sobre su ausencia contra el West Ham. Partido que, pese a la falta de las estrella gala, acabó con victoria por 1-0. El técnico reconoció que "por supuesto" que Pogba "no es feliz cuando no ha jugado y no juega muy bien". Según le transmitió en esa conversación, el francés "no está contento" con sus propias actuaciones en el equipo. "Tuvo una temporada difícil", espetó sobre el año pasado.

El técnico también recordó que Pogba "ha tenido Covid", pero que "tres partidos con Francia le han ayudado a ponerse en forma y coger ritmo". "Se siente más fuerte", aseguró Solskjær. El mismo Pogba, en una reciente entrevista, subrayó la importancia de acudir con la selección en estos momentos. Uno de los más duros de su carrera deportiva en el Manchester United. "Ir con la selección francesa es una bomba de oxígeno", llegó a afirmar el centrocampista.

Pese a esos problemas, el United sigue teniendo claro que quiere continuar contando con Pogba. No pretenden venderle y su intención es que el francés siga siendo un peso pesado del vestuario. Ahora "se le ve más en forma" y su técnico no tiene duda de que "va a mejorar y será un jugador y una persona muy importante" para los de Mánchester. "Tenerlo en forma es vital", ha incidido el entrenador.

Fichaje por el Madrid

La situación de Pogba sigue generando nuevos capítulos y alimentando los rumores sobre una posible salida del club. El jugador dejó claro que tenía el sueño de jugar en el Real Madrid y el equipo merengue, con Zidane a los mandos, no le pierde de vista pese a tener otras prioridades en el mercado.

Su "a todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid, sería seguramente un sueño" y "por qué no algún día", provocó una rápida respuesta del Manchester. Públicamente negaron la mayor y cerraron la puerta de salida a Pogba. Sin embargo, según publicaron medios británicos, la entidad inglesa estaría dispuesta a vender a Pogba si el francés pidiera una renovación de términos económicos muy elevados.

La opción de Pogba para salir de los red devils, por tanto, pasaría por exigir un aumento de su salario en su renovación en plena crisis económica por la Covid-19. Ahí, el United se replantearía su postura y optaría por negociar un traspaso. El Real Madrid es la opción escogida por el jugador, pero dado el talento y potencial de Pogba serían muchos los interesados en que saliera al mercado.

