Camavinga ficha por Barnett, agente de Bale: cómo puede afectar a su fichaje por el Real Madrid

Eduardo Camavinga ha resuelto ya la primera incógnita sobre su futuro. El centrocampista francés, que recientemente rompía con su agente, ya habría decidido firmar por una de las grandes agencias de representación del mundo, tal y como adelanta el diario AS. El elegido sería Jonathan Barnett, de Stellar Group, actual agente de Gareth Bale.

Camavinga, considerado como una de las grandes promesas del fútbol europeo, ha sido tanteado por varios de los mejores agentes desde que se supiera que separaba su camino del de Moussa Sissoko. Entre los que se reunieron con Camavinga y su entorno están Jorge Mendes -agente de Cristiano Ronaldo-, Mino Raiola -agente de Paul Pogba y Erling Haaland- y Pini Zahavi -agente de Lewandowski-.

Según apunta AS, el padre y el hermano de Camavinga se reunieron en Londres con Barnett y fue ahí donde decidieron que la joven perla del Rennes firmaría con Stellar. El superagente también ha dado sus primeras palabras sobre al acuerdo firmado con Camavinga: "Esperamos trabajar en estrecha colaboración con la familia". Camavinga se une a la nómina de grandes jugadores de la agencia que ya trabaja con Bale, Saúl Ñíguez, Jack Grealish o Unai Simón.

Jonathan Barnett, presidente y fundado del Grupo Stellar. Foto: stellargroup.co.uk

¿Qué significa la firma de Camavinga con Stellar para su futuro? A priori muchos podrían verlo como un paso atrás en su posible fichaje por el Real Madrid y es que las relaciones entre Barnett y el club blanco están muy desgastadas por todo el 'caso Bale'. Han sido varias las ocasiones en las que el agente, para defender a su representado, ha cargado contra Zidane y la entidad.

Lío con Bale

Tras la salida de Bale rumbo al Tottenham cedido, Barnett dijo que esperaba que el galés no tuviera que regresar al Real Madrid y, además, dijo esto: "No quiero culpar a nadie ni entrar en eso. Creo que lo que hicieron los aficionados fue una vergüenza y el club no ayudó. Eso es todo en lo que realmente quiero meterme". Aunque poco después quiso relajar el asunto y aclaró que Bale "ama al Real Madrid, ama a la ciudad y también fue muy querido a pesar de lo que se ha escrito".

Barnett, que recientemente también ha dado un paso al lado con sus responsabilidades de gestión deportiva, vuelve a rondar en el entorno del Real Madrid. Camavinga es uno de los grandes objetivos del Madrid en el mercado y desde la temporada pasada se viene apuntando que es el gran favorito para hacerse con él. Sin embargo, la pandemia y quien sabe si este movimiento hacen más difícil la operación.

[Más información: La 'retirada' de Barnett, la venta de Stellars y la llegada de un gigante de Hollywood al fútbol]