LeBron James: "No fichar a Doncic es algo que me va a perseguir por un tiempo"

LeBron James es una de las personas más importantes e influyentes del mundo del deporte, pero en especial, del baloncesto. No solo es el mejor jugador del mundo, sino que es una persona capaz de crear equipos por su poder de atracción para nuevos fichajes, como sucedió con la llegada, y ahora renovación, de Anthony Davis en Los Ángeles Lakers.

Sin embargo, incluso tratándose de una persona tan poderosa, a veces no le salen las cosas como quiere o desea y tiene historia que, como él dice, "le perseguirán un tiempo". Se trata del no fichaje de uno de los jugadores que más le gusta del mundo y que le enamoró desde su llegada a la NBA hace dos temporadas. Se trata, como no, de Luka Doncic.

La idea de LeBron James era fichar a Doncic, pero no para sus ángeles Lakers, algo que sin duda le gustaría, sino para un proyecto mucho más personal y denominado 'Team LeBron'. La estrella de la franquicia californiana quería que Luka fuera su primer fichaje para su propia división dentro de la marca Nike, la cual viste al alero de Akron. Sin embargo, ese acuerdo no pudo concretarse hasta el punto de que Luka quizás ni se enterara del interés de James en su fichaje.

LeBron James, en el partido de las Finales de la NBA frente a Miami Heat REUTERS

Doncic, debido al nivel que había exhibido en Europa en un equipo como el Real Madrid, se convirtió en todo un reclamo para las grandes marcas a su llegada a la NBA. Vistió durante un tiempo reducido Under Armour. Sin embargo, fue Jordan quien se llevó el gato al agua de su fichaje dentro de la marca Nike. En diciembre de 2019 Luka firmó un contrato de cinco años y dejó al resto de marcas, y a la división de LeBron dentro de la propia Nike, con las ganas.

El deseo de LeBron

Ahora, LeBron ha revelado este plan en el programa Road Trippin: "Cuando Luka estaba en plenas negociaciones con Nike yo quería empezar 'Team LeBron' y quería tener a Luka como mi primer fichaje. Es lo que quería y no creo que mi gente de Nike estuviera preparada para ello. No sé ni siquiera si Luka sabía esto, pero ahora ya lo sabe. Quería a Doncic como el primer fichaje de 'Team LeBron' y no sucedió. Es verdad que está bajo el mismo paraguas de Nike, pero yo quería que estuviera en 'Team LeBron'".

Doncic antes de un partido Instagram (lukadoncic)

La admiración y el gusto de LeBron por Luka Doncic son altísimos y es que desde que puso un pie en Dallas, el base esloveno ha sido admirado por uno de los mejores jugadores de la historia hasta el extremo. La relación entre ambos es excelente y muchos expertos en la mejor liga del mundo ya ven a Luka como el heredero del 'rey' en Los Ángeles Lakers en un equipo que podría juntarle con Anthony Davis o, incluso, con Giannis Antetokounmpo.

"Luka es uno de mis jugadores favoritos en la NBA. Me encanta su juego. Lo hace con mucha alegría. Si le desafías a anotar va a anotar, pero al mismo tiempo va a tener a todos sus compañeros involucrados. Juega para el equipo. Creo que el no haberle podido fichar me va a perseguir por un tiempo. Me gusta todo en él. Tanto dentro como fuera de la cancha".

