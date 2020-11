Marc amplía la leyenda de los Gasol en Los Ángeles: el refuerzo de los Lakers de LeBron para otro anillo

Suena a tópico, pero una de las mayores verdades universales del deporte es que el mercado de la NBA es una completa locura. Y no solo porque sea casi imposible de entender entre la terminología americana, los movimientos de varios jugadores entre varios clubes, las elecciones del Draft que se traspasan y los diferentes tipos de contratos que existen y que afectan tanto a jugadores como a clubes. Sino porque además, todos están locos.

No es exagerado afirmar que cada día se produce un bombazo o un fichaje que hace modificarse la estructura de la liga o la situación de los equipos en función de lo que hace el resto. Cuando se produce un gran fichaje, las otras franquicias remueven Roma con Santiago para atraer a algún gran jugador que decante la balanza de su lado. Por ello, esos días en los que hay rumores a cada minuto, son verdadera fantasía.

En las últimas ha pasado igual con muchísimos movimientos en todos los equipos, pero algunos muy señalados, como los que han implicado a jugadores españoles. En especial, a jugadores interiores de nuestro país. Y más concretamente, a la pareja interior de los Toronto Raptors que han compartido vestuario en la selección y en Canadá.

Marc Gasol celebra el título de la NBA con Toronto Raptors REUTERS

El movimiento de Serge Ibaka, que terminó contrato con los Toronto Raptors y se marchó a Los Angeles Clippers ya supuso un shock en la liga, uno de los movimientos más importantes hasta el momento y que involucraba a un equipo aspirante. Sin embargo, sus vecinos los Lakers no lo dudaron y respondieron con otro jugador que salía a la agencia libre y que sueña con ganar su segundo anillo. Se trata de Marc Gasol, que vestirá de oro y púrpura las próximas dos temporada para construir su legado propio al lado del de su hermano Pau.

Marc elige a Lakers

Los últimos días y las últimas horas en la vida de Marc Gasol han sido frenéticas. Casi como la de cualquier jugador de la NBA, especialmente si se encuentra en la agencia libre. Llamadas, ofertas, rumores y movimientos que pueden condicionar su futuro directa o indirectamente. Al final, el de Sant Boi de Llobregat ha podido escoger seguramente la mejor opción para su carrera profesional y cumplirá su sueño de vestir la camiseta de Los Angeles Lakers.

Todo comenzó meses antes, cuando se especuló con una posible vuelta a Europa para formar parte del mega proyecto del FC Barcelona. Tras la llegada la temporada anterior de jugadores como Nikola Mirotic o Álex Abrines desde la NBA, el elegido este año parecía ser Marc, aunque los rumores también apuntaban hacia su hermano Pau. La dirección deportiva del Barça parecía decidida a pescar en la familia Gasol para intentar su enésimo asalto a la Euroliga, algo que no se terminó produciendo.

Pau sigue en un proceso de recuperación, barajando qué hacer con su carrera y quizás la agencia libre de la NBA pueda ser una buena oportunidad para él, ya que la puerta de Europa, y la del Barça, parecen más complicadas. Por su parte, Marc terminó rechazando la posibilidad de regresar al viejo continente y lo confió todo a encontrar una opción de pelear el anillo en la NBA.

Marc Gasol durante la postemporada de la NBA de 2020. Foto: Instagram (marcgasol)

En las últimas semanas, esas posibilidades y esas opciones han llegado y han llamado a su puerta con la intención de darle un papel importante en sus equipos. Los primeros que lo intentaron fueron su último equipo, los Toronto Raptors, que tras ver cómo salía Ibaka no querían perder también al catalán. Sin embargo, Marc quería una garantía de pelear por lo máximo y el equipo con el que ganó su primer único anillo de la NBA ya no lo es.

Por ello, pronto aparecieron ofertas llegadas desde franquicias externas. Una de ellas fue el nuevo equipo de su excompañero Ibaka, los Clippers. Otra llegó desde la Bahía, por parte de los Golden State Warriors de Stephen Curry, necesitados de buenas noticias tras la segunda grave lesión de Klay Thompson. Y la tercera, la definitiva, la de Los Angeles Lakers. Finalmente, tras unos días de dudas y de negociaciones, Marc ha aceptado la llamada de LeBron James para pelear por su segundo anillo, el que sería también el segundo consecutivo de los angelinos.

Los Gasol, segunda parte

De todas las opciones posibles que Marc tenía sobre la mesa, la de los Lakers no solo era la más clara candidata al anillo, qué opción más fiable que los actuales campeones y que además se están reforzando bien, sino también la más especial. Con la llegada de Marc al Staples Center, los Gasol comenzaban a cerrar un círculo mágico. Los dos hermanos, que llegaron a hacer historia en un AllStar de la NBA al hacer el salto inicial como titulares, terminaban jugando en la mejor franquicia de la liga.

Tras el fichaje de Marc Gasol por Los Ángeles Lakers, la familia abre así su segundo capítulo en el equipo de oro y púrpura donde el hermano mayor, Pau, ganó dos anillos y vivió sus mejores noches como jugador de la NBA. El mejor jugador de la historia del baloncesto español, al igual que su hermano, se hizo un nombre como líder de los Memphis Grizzlies para después recalar en los Lakers en un traspaso que también salpicó de manera directa a Marc.

Marc Gasol y Pau Gasol hacen un salto inicial Instagram (marcgasol)

Pau Gasol llegó a Los Ángeles Lakers en mitad de la temporada 2007/2008. Allí permaneció durante 7 temporadas y llegó a tocar el cielo de la NBA al proclamarse durante dos veces consecutivas, campeón de la mejor liga de baloncesto del mundo. Fue en los años 2009 y 2010. Durante su periplo en la franquicia angelina, Pau consiguió disputar los playoffs en 6 temporadas y jugar en AllStar en tres de ellas.

Además, terminó su periplo como Laker con números de auténtica leyenda. Disputó más de 400 partidos con el equipo de Los Ángeles con unas medias de 17,6 puntos, 9,7 rebotes y 3,5 asistencias por partido. Sin duda, datos que confirman una estancia de un completo éxito. Marc tendrá por delante un camino muy complicado para intentar igualar el legado de su hermano. Sin embargo, tendrá la oportunidad de redondear una historia mágica si es capaz de levantar el título más de una década después de que lo hiciera Pau. El exjugador de Toronto ya llega con un anillo de campeón, algo que Pau no pudo hacer, por lo que tendrá la oportunidad de, no solo igualarle, sino también superarle en número de títulos si no falla en las dos temporadas que ha firmado en su nuevo contrato.

Un destino mágico

Antes o después, el destino de Marc Gasol era terminar en Los Ángeles Lakers. Estaba escrito, pero el de Sant Boi de Llobregat ha dado más rodeos de los esperados hasta cumplir con lo pactado hace ya muchos, en su llegada a la liga americana. Fue precisamente en el fichaje de su hermano Pau por Lakers donde cambió su destino por primera vez. El mayor de los Gasol llegaba procedente de los Memphis Grizzlies y dentro de la operación, los derechos de Marc, propiedad de Lakers desde que fuera seleccionado en el Draft de 2007, pasaron a los de Memphis.

Como fruto de esta rocambolesca historia, Marc aterrizó en Memphis al año siguiente para empezar su carrera en la NBA y convertirse en uno de los pívots más dominantes de los últimos años. Ahora, con este último movimiento, tendrá la oportunidad de crear su propio legado en la franquicia a la que tenía que haber llegado si el destino hubiera seguido un orden lógico de los acontecimientos. Sin embargo, el círculo ha tardado unos años más en cerrarse.

LeBron James ante Marc Gasol y Pascal Siakam, en el Toronto Raptors - Los Angeles Lakers Reuters

Ahora, ha aterrizado en un equipo que acaba de ser campeón de la NBA. Dentro de la plantilla está la mayor súper estrella de la liga y uno de los mejores jugadores de la historia, seguramente el mejor junto a Michael Jordan. Se trata, como no, de LeBron James. Al igual que su hermano Pau formó una sociedad letal con el tristemente fallecido Kobe Bryant, Marc tendrá la oportunidad de crear una unión terrorífica con su sucesor en Los Ángeles, LeBron.

Como si de una gran película de Hollywood se tratase, Marc tiene la oportunidad de unirse al 'rey' para escribir la segunda parte de una historia preciosa que comenzaron Kobe y su 'hermano blanco'. El destino ha querido alinear de esta forma las cartas de la familia Gasol para que el asalto al segundo anillo de Marc sea al lado del mejor jugador de la liga, algo del mundo, como ya hiciera Pau en su día.

Además, la llegada de Marc a Lakers ha sido parte de un gran sacrificio del jugador español en cuanto a lo económico. Ha elegido decididamente una franquicia con la que poder pelear por el anillo a pesar de reducir su salario notablemente firmando un contrato mínimo infinitamente menor a lo que estaba cobrando en Toronto.

Pau Gasol y Kobe Bryant Instagram (paugasol)

Pero, por si esto fuera poco, la historia del fichaje de Marc por los Lakers podría hacer todavía más bonita, y es que la incógnita que rodea al futuro de su hermano Pau sigue sin resolverse y diversas fuentes de la liga afirman que el jugador español podría ser uno de los candidatos a completar la plantilla, también por un salario mínimo. De esta forma, de completarse el guion perfecto, los dos Gasol podrían tener su última aventura en la NBA juntos y, quién sabe, si celebrando un anillo de campeones.

Las opciones de Lakers

De lo que no cabe ninguna duda es de que la decisión de Marc, aunque difícil, ha sido acertada si lo que quería realmente era pelear por lo máximo. Cerca de cumplir los 36 años, los hará el próximo mes de enero, el pequeño de los Gasol ha renunciado al dinero y a una vida y una competición más tranquilas para meterse de lleno en la lucha por la gran corona.

El proyecto de los Lakers, como casi todos en la NBA, es caduco, por eso no tienen tiempo que perder. Con máximas opciones de triunfo, los angelinos podrían estar un par de años más, justo los que ha firmado el pívot catalán. Por ello, todo le encaja a Marc, que ha llegado a una súper plantilla que, además, ya saben lo que es ganar, como él.

El líder indiscutible del equipo es LeBron James. El mejor jugador del mundo aterrizó en Los Ángeles para devolver la gloria a una franquicia en decadencia y ya lo ha conseguido. Junto a su escudero, y heredero, Anthony Davis, se llevaron la liga más complicada, la de la Covid, la de la 'burbuja' de Orlando.

Los jugadores de Los Ángeles Lakers posan con el título de la NBA

Ahora, los esfuerzos de los Lakers se centran en cerrar la millonaria renovación de Anthony Davis, ya que el jugador ha decidido convertirse en agente libre durante este mercado para optar a un gran contrato que, presumiblemente, volverá a ser con los campeones. Además, junto a Marc han llegado jugadores como Dennis Schroder, Wesley Matthews y Montrezl Harrell, haciendo del vestuario angelino una de las plantillas más completas. A su vez, han salido Danny Green, Avery Bradley, el base Rajon Rondo, Howard y McGee.

Marc ha llegado a un equipo con hambre, campeón y aspirante a todo. Compartirá vestuario con el mejor jugador del mundo, la gran leyenda LeBron James y aportará toda su inteligencia en el juego, su capacidad para asistir, su trabajo defensivo y en el rebote, y su peligro desde el perímetro. Su lanzamiento exterior será un arma letal para abrir las defensas y permitir las penetraciones del 'rey'. El juego comienza en breve y Marc va a por su anillo en la película soñada de la familia Gasol.

[Más información: Marc Gasol firma con Los Angeles Lakers en busca de otro anillo de la NBA]