El detalle de Luka Doncic que demuestra que es madrileño y no esloveno

Luka Doncic habló esta última madrugada en el inicio de la pretemporada de la NBA. En una rueda de prensa en la que habló en inglés, esloveno y, por supuesto, también en español, dejó la nota graciosa que muchos madrileños y de otras comunidades han resaltado en las redes sociales. Hay muchos elementos que identifican a alguien de la Comunidad de Madrid y, dependiendo de la población, hay algunos muy concretos que definen perfectamente de dónde eres.

El jugador de los Dallas Mavericks demostró que ha crecido en Madrid y que, seguramente, sigue hablando mucho con personas que están en la capital. A Doncic le salió un 'ejque' inconfundible. "Bueno, lo que aprendí 'ejque' va a ser una guerra cada partido. Hay mucha gente que habla mucho, todo va a ser más duro. Tenemos que estar más preparados para este año", respondió cuando le preguntaba un periodista del canal mexicano TeleMundo.

La parte más castiza de Doncic salió en este pistoletazo de salida de la nueva temporada de la NBA que comenzará durante el período de navidades. A pesar de que ya son dos las temporadas que lleva lejos de España, el esloveno demuestra que tiene también mucho de madrileño. Así se apoda ahora C. Tangana, aunque a lo mejor el escolta tiene algo que decirle para discutirle esta condición después de este guiño a los afincados en la capital del país.

Doncic afrontará la que será su tercera campaña en la denominada mejor liga del mundo. Después de su primera experiencia en los Playoffs, el motivo de la pregunta que desató este momento gracioso, ahora quiere ir un poco más allá. Ante los Clippers demostró que no teme a nada ni a nadie, aunque finalmente su equipo acabó sucumbiendo. No contó con la ayuda de Kristaps Porzingis, que sigue trabajando en su recuperación para que no pase lo mismo esta temporada.

El esloveno también explicó sus sensaciones de cara a esta nueva campaña en la NBA. "Cada año quiero ser mejor. Ese es el objetivo para mí. Como siempre digo, quiero ganar el campeonato. Hasta que seas el mejor en algo, siempre tienes que trabajar en todo. He trabajado en todo durante este tiempo de descanso, especialmente en mi tiro", argumentó sobre el enfoque de este último período entre temporada y temporada.

Doncic cree que la clave va a estar en la gestión del vestuario con respecto a la situación del coronavirus. "En este momento de la pandemia, esta temporada va a ser diferente. Algunos jugadores pueden contraer corona, enfermarse, no poder estar con el equipo durante 10 días. Creo que eso va a ser una parte importante: qué equipo no va a tener tanta gente contagiada", explicó el jugador de los Dallas Mavericks.

Adrian Wojnarowski adelantaba los encuentros que se podrán ver en el día de Navidad donde Doncic será protagonista. Los Mavs disputarán un partido frente a Los Ángeles Lakers de LeBron James, ahí tendrá el primer duelo de la temporada con 'The King'. Antes, en pretemporada también librará un importante encuentro contra los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo el 12 de diciembre.

