Campazzo confiesa su mayor deseo: "Me gustaría volver al Real Madrid pase lo que pase"

Facundo Campazzo deja el Real Madrid con todo el dolor de su corazón. El base argentino que tantas alegrías ha dado al madridismo en las últimas temporadas, emprende ahora el viaje más complicado e ilusionante de toda su carrera. Comienza su andadura en la NBA, en los Denver Nuggets, la franquicia que ha confiado en él desde el principio, tal y como el argentino ha confirmado.

El líder de la selección albiceleste, que ya no lo será del Real Madrid, afirma encontrarse en unos días un tanto extraños, ya que se marcha con una sensación rara. Asegura sentir un poco de culpa por dejar a sus compañeros en un momento tan poco oportuno de la temporada, pero es que el año 2020 ha sido complicado para todos y la NBA no ha sido una excepción. Las fechas tan cambiantes que ha tenido durante este curso han provocado que el 'Facu' tenga que decir adiós a últimos de noviembre.

Aun así, tal y como ha manifestado en sendas entrevistas concedidas a MARCA y DAZN, Campazzo se marcha contento y feliz por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha crecido y con el deseo de volver algún al Real Madrid. Por ese motivo, está muy satisfecho de que el club blanco siga manteniendo sus derechos en Europa, porque su intención es regresar y no podría hacerlo en ningún otro equipo.

Campazzo anotando ante Manresa

"Yo quiero volver. El día de mañana me gustaría volver pase lo que pase. No sabemos lo que puede pasar y quiero que el Madrid tenga mis derechos porque, si vuelvo, no me imagino jugando en un equipo que no sea el Madrid. Se ha quedado con mis derechos y para mí es un orgullo".

Facu guarda este amor por el Real Madrid desde el primer momento en el que intentaron su fichaje, algo que ni él mismo se podía creer: "Cuando llegó el momento de venir al Real Madrid no lo dudé ni un segundo. Al aficionado que se haya sentido ofendido, lo siento. No me gustan las despedidas. Me apoyaron siempre y me sentí en familia en este club".

Campazzo firmó hace algo más de un año su última renovación con el Real Madrid poniendo una alta cláusula de 6 millones, la cual le ha dificultado ahora encontrar una salida a su laberinto, algo que le ha quitado horas de sueño y descanso en los últimos meses. Sin embargo, no se arrepiente de aquello porque consideraba que era lo correcto y porque el interés de la NBA no era el que ha sido esta temporada.

El apoyo del equipo

El argentino confiesa que ha sido muy feliz en el Real Madrid hasta el punto de que le ha costado más a él que a sus compañeros gestionar estos últimos meses. Asegura que todos los pasos que ha dado han sido pensando en ellos y en el club. Campazzo no dejó de hablar nunca con el Real Madrid para buscar la mejor salida posible sin sacrificar los intereses del equipo, ya que hasta su madre quería que se quedara en la capital de España: "Mi madre, cuando le contaba que iba a hacer todo lo posible por ir a la NBA, me decía que no me fuera: 'En serio, me encanta que estés en Madrid. Me gusta mucho el Real Madrid'".

Campazzo y Deck con el Real Madrid

Campazzo siempre ha sido objeto de críticas por su físico. A pesar de su corta estatura, ha sido capaz de ir dando los pasos necesarios para convertirse en un gran jugador de baloncesto. No solo llegó a la primera liga de Argentina, sino que pudo dar el salto a España, al Real Madrid, con el que dominó Europa, y ahora a la NBA, donde jugará para los Denver Nuggets.

El consejo de Rudy

Esa franquicia la conoce bien un ya excompañero suyo como Rudy Fernández, quien militó en ella durante su etapa en la mejor liga del mundo y que le ha dado algunos consejos: "Son los que confiaron en mí desde el principio. Me ha dicho que es una franquicia buena y que la ciudad está bien para la familia".

Rudy Fernández durante la fase final de la Liga Endesa ACB

Campazzo, que todavía no ha hablado con su nuevo equipo de nada referente al juego, a su protagonismo en la plantilla o a los minutos que va a jugar, afirma que está deseando medirse a los mejores jugadores del mundo, aunque a algunos de ellos ya se ha enfrentado en los mundiales y los Juegos Olímpicos.

Además, compartirá vestuario con estrellas como Nikola Jokic y podrá tener en frente a jugadores como Stephen Curry o a su excompañero y amigo Luka Doncic: Hace poco ya le dije: 'Tranquilo, eh. Cuando vaya, tranquilo'. Está a un nivel increíble. Es hermoso verlo así, con la confianza que juega, cómo hace mejores a sus compañeros... Va a ser un orgullo estar en la misma cancha y enfrentarme a él después de haber vivido tan buenos momentos en el Real Madrid.

[Más información: Campazzo, emocionado en su despedida del Real Madrid: "Siempre estaré agradecido al club"]