Luca Vildoza habla sobre un posible fichaje por el Real Madrid

Siguen saliendo cartas en la baraja de posibles sustitutos de Facundo Campazzo tras su salida a la NBA. Luca Vildoza es uno de los hombres que sale en las quinielas, aunque él mismo ha querido despejar los rumores. El compatriota del nuevo jugador de los Denver Nuggets recordó, tras la derrota de su equipo ante el Zenit, que tiene contrato con Baskonia hasta 2024 y zanjó los rumores sobre un posible interés merengue de cara a las próximas semanas.

"A mí no me llegó ninguna información, he visto muchas páginas hablando de eso, pero yo estoy jugando en Baskonia", incidió el marplantense. "Realmente no me pienso ir de aquí por lo menos esta temporada. Estoy contento y tengo contrato hasta 2024", señaló el base azulgrana que echará de menos a su compañero en la selección de Argentina. El organizador del conjunto vitoriano destacó la pasada temporada y este año sigue manteniendo ese buen nivel.

El jugador del TD Systems Baskonia explicó qué supone la marcha de Campazzo para la Liga Endesa. "Vamos a extrañar al 'Facu' por su magia, porque se ven pocas cosas de esas", manifestó el baskonista, que deseó "mucha suerte" al exjugador del Real Madrid "porque se lo merece". Ambos tenían una buena relación y son comparados por su forma de jugar, aunque, evidentemente, el nuevo jugador de la NBA tiene el valor de la experiencia a su favor.

Con 13.1 puntos, 1.3 rebotes, 3.9 asistencias, 1.2 robos, más del 30 por ciento de acierto desde la línea de tres y más del 50 en el resto de tiros, Vildoza es uno de los jugadores más destacados de la Liga Endesa. El título de los vitorianos en la fase final extraordinaria de la temporada pasada no tendría sentido sin él. Tiene galones suficientes para afrontar el reto de un equipo más grande, pero todo hace indicar que, con la situación económica, será difícil verle cambiar de aires a corto plazo.

