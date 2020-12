Campazzo: "Como en cada cambio, al dejar el Madrid siento incertidumbre"

Once títulos en siete años defendiendo el escudo del Real Madrid de Baloncesto, unidos a un sinfín de colasales actuaciones con la camiseta blanca han llevado a Facundo Campazzo hasta la NBA. Lo que ha sido un rumor que fue creciendo con el paso de los meses, se convirtió en realidad hace tan solo unas semanas.

El base argentino jugará en los Denver Nuggets, convirtiéndose así en un rookie de 29 años. "No sé. Se hará, si es necesario. Si tengo que llevar una mochila de barbies. O un desayuno. No tengo problemas. Son cosas especiales que te ayudan a hacer equipo. Igual, es raro, porque seré rookie siendo el segundo más grande del equipo", ha bromeado en una reciente entrevista para Infobae.

Los Nuggets no fueron los únicos interesados en su fichaje, pero sí los que se llevaron el gato al agua: "Es verdad que también hubo interés de lo Wolves y de los Knicks, pero elegí Denver porque es un equipo de playoffs y eso me sedujo mucho. También el hecho que sea un conjunto bastante 'europeo', en el sentido que al DT le gusta ese juego y que sus dos líderes sean internacionales. Lo tomé más que nada por ese lado. Luego podemos sumar que la ciudad es linda, aunque no fue determinante. Como tampoco el tema del dinero".

Campazzo con Argentina FIBA

Su adiós al Real Madrid ha sido muy emotivo, así como el que el club blanco ha dedicado al jugador. Preguntado por si aterrizó en la NBA por dinero, 'El Facu' lo tiene claro: no quería terminar su carrera sin haber cumplido el sueño de jugar en la mejor liga del mundo de baloncesto: "No es que no me importó nada. Tampoco es que voy a jugar para pagar la cláusula. Si la operación no me daba un buen resultado, si no me daban las cuentas, no lo iba a hacer".

"Pero creo que mucha gente ayudó y me lo facilitó, comenzando por el Real. Pero sí, está claro que el dinero no fue factor importante, que nunca me dejé llevar por eso. Mi sueño era llegar a NBA, competir acá. Por suerte mi familia y la gente cercana me apoyó en la decisión y acá estoy. No quería retirarme sin decir que al menos había intentado concretar el sueño", ha dicho al medio argentino.

Motivado

Tras dejar la casa blanca siente incertidumbre, tal y como le ha ocurrido con cada uno de los cambios que ha hecho a lo largo de su trayectoria profesional: "Como en cada cambio grande, como me pasó de Córdoba a Mar del Plata y de Mardel a Madrid, tengo la misma sensación, de incertidumbre. Me pregunto si podré mantener ese nivel en un equipo nuevo, en una liga nueva, en un mundo nuevo. Es así".

"En cada gran cambio están siempre estos temores, preguntas o dudas. Sé que la adaptación no será fácil y mi objetivo es achicar esos días de familiarización con todo lo nuevo. Pero, al fin y al cabo, el resultado final es un resultado. Lo único que puedo decir que tengo las mismas ganas y motivación que en mis otros pasos anteriores, sabiendo adónde llego pero también con qué", ha asegurado Campazzo.

[Más información: Pocius, el exjugador con pasado en el Madrid que tenía 9 dedos y convenció a Campazzo de ir a la NBA]