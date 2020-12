Doncic, feliz de la llegada de Campazzo a la NBA

Luka Doncic, que irrumpió en la NBA como un huracán y ha causado sensación en solo dos temporadas con los Dallas Mavericks, se alegró del desembarco de Facundo Campazzo en la NBA. Los que fueran compañeros en el Real Madrid se reencontrarán en la denominada mejor liga del mundo y el esloveno ha explicado cómo ve este movimiento. El '77' del equipo tejano cree que tendrá una adaptación al baloncesto estadounidense "incluso mejor" que la suya.

"Se va a adaptar muy rápido. Quizá va a necesitar unos partidos, pero creo que se va a adaptar muy rápido y que no tendrá ningún problema", dijo en la rueda de prensa en el regreso a los entrenamientos para preparar la temporada que arrancará en los días de Navidad sobre su excompañero en el equipo español tras su incorporación a los Denver Nuggets. No tendrán la opción de compartir vestuario para rememorar su genial combinación en la entidad merengue.

Eso sí, también bromeó sobre su llegada. "No estoy contento porque es un jugador increíble", espetaba a los periodistas riéndose. Ya en serio, se mostró muy contento por su llegada: "Estoy feliz de que esté aquí. Él se lo merece. Lo voy a animar en todos los partidos, pero no cuando juegue contra nosotros". Compartirán conferencia, por lo que se enfrentarán en varias ocasiones esta temporada y seguro que dejarán muy buenos momentos sobre la cancha en su duelo particular.

Doncic cree que Campazzo se adaptará a la NBA "incluso mejor" que él. #NBA pic.twitter.com/2TYO9jpmip — EFE Deportes (@EFEdeportes) December 1, 2020

Luka Doncic welcoming Facu Campazzo in the #NBA pic.twitter.com/4XKR0IPOI6 — Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 2, 2020

Ya centrado en su figura, Doncic también explicó sus sensaciones de cara a esta nueva campaña en la NBA. "Cada año quiero ser mejor. Ese es el objetivo para mí. Como siempre digo, quiero ganar el campeonato. Hasta que seas el mejor en algo, siempre tienes que trabajar en todo. He trabajado en todo durante este tiempo de descanso, especialmente en mi tiro", argumentó sobre el enfoque de este último período entre temporada y temporada.

El recuerdo

Los periodistas también le preguntaron por cómo valora, ahora en frío, esa experiencia en los últimos playoffs donde no pudo con Los Ángeles Clippers. "No fue genial porque no ganamos. Fue mi primera experiencia en los playoffs contra un equipo increíble. Aprendí mucho. Todo el grupo aprendió mucho", explicó el jugador esloveno. Este año tendrá una nueva oportunidad con algunas incorporaciones que han aumentado, sobre todo, el nivel defensivo.

Aún así, para Doncic la clave cree que va a estar en otro punto. "En este momento de la pandemia, esta temporada va a ser diferente. Algunos jugadores pueden contraer corona, enfermarse, no poder estar con el equipo durante 10 días. Creo que eso va a ser una parte importante: qué equipo no va a tener tanta gente contagiada", argumentó el jugador de los Dallas Mavericks.

La pretemporada

El calendario de pretemporada comenzará con una lista de cinco partidos el 11 de diciembre, entre los que destacan los que van a jugar el actual campeón de la NBA, Los Angeles Lakers, con su nuevo fichaje del pívot español Marc Gasol, contra sus rivales vecinos de los Clippers, en el Staples Center. También se disputarán otros partidos de interés, como el de los Mavericks frente a los Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, programado para el 12 de diciembre.

