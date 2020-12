Jesé está en un lío: el PSG medita su despido tras su escándalo con Aurah y salir en Telecinco

Jesé Rodríguez vuelve a ser más noticia por su vida fuera del terreno de juego que dentro. El delantero español llevaba tiempo tratando de reconducir su carrera deportiva, pero su nombre vuelve a estar más relacionado con el mundo del corazón después de su último escándalo con Aurah Ruiz, su pareja actual. Todo esto le podría salir caro y es que ya se rumorea que el Paris Saint-Germain (PSG), su club actual, piensa en su despido.

A Jesé le podría costar su trabajo la última historia amorosa en la que se ha visto envuelto, tal y como desvela Cuatro. Según este medio, al PSG no le gustaría nada la vida extradeportiva del canario, algo que ven perjudicial para los interes del propio club en cuanto a su imagen. "No se va a permitir que Jesé manche el nombre del club, pese a ser un jugador secundario para el equipo", dicen fuentes del PSG citadas por Cuatro.

De ahí que en el PSG se esté valorando seriamente romper con Jesé y separar sus caminos con la rescisión de su contrato, que acaba en junio de 2021. Se podrían esperar novedades pronto sobre el excanterano del Real Madrid, cuya última participación en el campo con el PSG data del pasado 16 de octubre, disputando siete minutos de partido contra el Nimes. Su otra única actuación de esta temporada fue en septiembre jugando 16 minutos contra el Lens.

Jesé, de fiesta

Sin minutos en el PSG, el nombre de Jesé ha vuelto a saltar en la prensa rosa por su supuesta infidelidad a Aurah Ruiz con Rocío Amar, conocida por su paso por diferentes realities. Ocurrió un día después del cumpleaños de Aurah, donde el futbolista también se vio envuelto en otra polémica por varios vídeos en una fiesta en la que se incumplían las medidas sanitarias. Su actitud puede acabar con su etapa en París.

Aparición en Telecinco

Y mientras parece que su trabajo corre serio peligro, Jesé ha intervenido en Telecinco. El futbolista participó por sorpresa este jueves en el reality La casa fuerte, programa en el que el pasado domingo entró a concursar, precisamente, Aurah Ruiz. Por vía telefónica, Jesé declaró su amor a su pareja y hablaron sobre su relación sentimental y cómo estaba el hijo de ambos, Nyan.

"Escúchame, tenemos poco tiempo. Estás ahí dentro, tienes que ganar este concurso (...). Mi amor, todo está bien, estate tranquila. Si estás feliz, continúa, si no estás feliz no estás obligada a seguir. Pero si estás ahí lucha hasta el final. A mí me encanta verte feliz y veo que estos días no estás feliz", confesaba Jesé a Aurah en directo.

Aurah confirmó que, pese a todo, habían decidido darse otra oportunidad: "Solo te pido que hagas las cosas bien, yo las estoy haciendo bien, quiero ganar pero no puedo permitirme tener la cabeza fuera y dentro", le hacía prometer Aurah a Jesé.

"Es la primera vez en la historia que un futbolista hace esto", dijo Jesé en televisión. Su aparición fue lo más comentado de la noche en redes sociales y está por ver si eso hace posible una segunda vez del jugador canario en Telecinco.

