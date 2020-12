Las claves para la resurrección del Real Madrid: del regreso de Sergio Ramos a Zidane

El Real Madrid se enfrenta a la semana más importante de toda la temporada. Sin apenas descanso tras las derrotas contra Alavés y Shakhtar Donetsk, está a punto de empezar el carrusel de tres partidos a vida o muerte en los que el equipo blanco se lo juega todo: La Liga y la Champions League. Tras los partidos contra Sevilla, Borussia Mönchengladbach y Atlético de Madrid se verán las opciones de los de Zidane.

Hasta el cargo de Zidane está en juego, aunque el club le ha dado la confianza de que no hay otro mejor para revertir la situación actual. El técnico francés es el que mejor conoce a la plantilla y ya ha sabido salir de otros baches, aunque quizás no tan graves como el actual. El Madrid se sube a la bicicleta y se enfrenta a una semana con tres 'puertos' en los que no vale rendirse ni no dar el máximo.

El plan del Madrid pasa por varias claves. Desde estar pendientes de la enfermería a las decisiones que tome Zidane. No se puede vacilar en una situación tan delicada, por lo que el mejor Madrid ha de regresar de inmediato.

Florentino Pérez bromea con Sergio Ramos y Marcelo El Bernabéu

Ramos y Carvajal

La primera clave es recuperar cuanto antes a Sergio Ramos y Dani Carvajal. Ambos entrenaron en solitario este jueves y no se les espera en Sevilla. En ese partido será en el que la defensa blanca tenga que reivindicarse sin esas dos piezas fundamentales tras el rendimiento de los últimos dos partidos.

Ramos y Carvajal piensan en el Borussia. La recuperación de ambos sería una gran noticia para Zidane, que ya tiene de vuelta también a Jovic y Odriozola. Habrá que esperar más tiempo para ver de vuelta a Hazard y Valverde, las otras dos bajas, pero es importante que la enfermería se vaya vaciando para lo que viene.

Casemiro, indiscutible

Una de las grandes polémicas del partido contra el Shakhtar Donetsk estuvo en que Zidane no alineara a Casemiro en el once titular. Fue una decisión extraña ya que el brasileño siempre ha sido indiscutible y se perdió un partido en el que el resto del equipo se desarmó con suma facilidad.

El Madrid necesita orden y eso es lo que da Casemiro entre las líneas de defensa y del centro del campo. Que no jugara en Ucrania solo hizo más que confirmar que el equipo no se entiende ahora mismo sin uno de sus pilares como es él.

Karim Benzema rodeado y bloqueado por varios jugadores del Shakhtar REUTERS

Dudas en ataque

El Madrid sigue pagando su desacierto en la portería contraria. En Champions se recuperó a Karim Benzema y, tras haber tenido sus primeros minutos tras la lesión, urge que ya en Sevilla muestre su mejor versión. Es el máximo goleador del equipo con seis goles en 12 partidos jugados, pero se le exige más. Si sus goles serán muy difícil que el Madrid supere el trago de los tres encuentros que se vienen.

Benzema tiene que tirar del carro como ya ha hecho en momentos complicados de las dos últimas temporadas, pero la situación exige que otros como Rodrygo, Vinicius y sobre todo Asensio den un paso adelante.

El corazón del Madrid

Por la razón que sea, el Real Madrid ha jugado mucho mejor esta temporada cuando se enfrentaba a un momento difícil. Se vio contra el Barça en El Clásico y en los dos partidos de Champions frente al Inter. Tras solo ganar uno de los últimos cinco partidos, no queda otra que buscar el pleno en los tres partidos de los próximos ocho días.

En este aspecto, es importante la concentración del equipo. Esta temporada se está viendo que el Madrid se desconecta con suma rapidez de los partidos y en la cabeza de todos debe estar la situación tan comprometida en la que se encuentran. El Madrid siempre saca el corazón cuando más se necesita y este es uno de esos momentos.

Las decisiones de Zidane

Por último, sobre quien estarán puestos los focos es Zinedine Zidane. El técnico francés está cuestionado, más que nunca, y su puesto peligra, ahora sí. No sacar adelante los tres partidos que vienen, en especial el del Borussia, sería su final como entrenador del Real Madrid.

Zidane ha tenido la capacidad a lo largo de su carrera como entrenador de que las cosas pasen a estar bien cuando peores se venían. Si a los jugadores se les exige dar el cien por cien, a él también y no vale tomar decisiones como la de dejar a Casemiro en el banquillo en Ucrania. El club confía en él.

[Más información: Florentino Pérez y los jugadores muestran su apoyo total a Zidane antes de la semana decisiva]