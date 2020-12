Tranquilidad en Bélgica por el físico de Hazard: "No tenemos preocupación a largo plazo"

Eden Hazard estará apartado de los terrenos de juego, como mínimo, tres semanas. Fue la mala noticia que recibieron en el Real Madrid tras las últimas pruebas médicas. El belga, tras su lesión ante el Alavés, debía volver a parar un tiempo alargando así su historial de mala fortuna y de problemas físicos en la capital. Sin embargo, desde Bélgica, donde le conocen muy bien, restan tensión al asunto y se muestran optimistas con su regreso.

Roberto Martínez, seleccionador de los Diablos Rojos, ha analizado la situación de su delantero en su última rueda de prensa. Minutos después de confirmarse el duelo de los belgas en la UEFA Nations League, el técnico tuvo que responder a algunas dudas que había en el país con respecto al futuro de su gran estrella.

El español indicó que no se "preocupa a largo plazo" por la lesión del jugador, sino que se preocupa de "la falta de felicidad que no puede tener en este momento". Según Martínez, el atacante "debería estar en el campo" para así "disfrutar de su fútbol". Ahora tendrán "que esperar un poco más", pero sin "preocupaciones a largo plazo".

El seleccionador ha mostrado una calma total. Su único miedo sería no conocer "qué tiene Hazard y no estuviera reaccionando al tratamiento". Algo que no está ocurriendo, pues conocen que sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. Martínez destacó que para su atacante está siendo un año "muy desafortunado" y recordó el duelo ante el Inter, donde Hazard lideró al Real Madrid. E aquella cita, Roberto Martínez vio al belga "feliz" y que "disfrutaba del fútbol".

Bélgica se enfrentará a Francia en la Final Four de la UEFA Nations League que se desarrollará en Italia el próximo mes de octubre en 2021. Un duelo para el que Hazard estará presente, si el físico no se lo impide, y que Martínez vio como un encuentro donde "ambos países han mejorado" e incorporado "jugadores jóvenes" para competir al máximo nivel.

El calendario del Madrid

El Real Madrid tiene por delante varios encuentros determinantes. Hazard no podrá estar en ellos tras esta última lesión, lo que supone una dura baja para los de Zidane y más en la situación de crisis que se atraviesa. Este mismo fin de semana, el delantero belga no estará ante el Sevilla y tampoco en la jornada europea ante el Borussia, por lo que no podrá ayudar en la final anticipada de los merengues.

Igualmente, Hazard se perderá el esperado derbi ante el Atlético de Madrid del día 12. El objetivo era llegar a dicho encuentro, pero al confirmarse esas tres semanas de baja se olvidó esa posibilidad. Después llegarán los duelos ante el Athletic y el Eibar, para los que tampoco se espera poder tener a Hazard entre los disponibles. Zidane deberá buscar otras opciones y el belga trabajar para volver más fuerte que nunca.

