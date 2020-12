Drenthe, al borde del caos: declarado en quiebra por el Tribunal de Breda

El fútbol se caracteriza por tener grandes personajes que, gracias a su protagonismo, terminan siendo más famosos por sus andanzas fuera del campo que por lo que consiguen dentro de él. Es el resultado de un mundo en el que se pagan grandes salarios y en el que se buscan cada vez más talentos más jóvenes.

Muchos chicos se ven viviendo en grandes ciudades, lejos de sus familias, rodeados de un entorno interesado y con grandes fortunas. Todo ese cóctel provoca que muchos de ellos no sean capaces de poder llevar sus carreras por el camino correcto e indicado para unos profesionales, y terminan siendo juguetes rotos que no han podido vivir experiencias acordes al talento que mostraban.

Uno de esos ejemplos, quizás de los más claros que se recuerdan, es el de Royston Ricky Drenthe, jugador de 33 años que pasó por el Real Madrid cuando solo tenía 20 años. Llegaba tras haber dado una auténtica exhibición en el campeonato de Europa sub21 con su selección y su tremendo potencial hizo que llamara la atención de todos los grandes del viejo continente.

Royston Drenthe, en un partido con el Real Madrid.

El Real Madrid estuvo más listo y rápido que ninguno y consiguió llevarse el fichaje del que parecía sería la nueva perla del fútbol europeo. Sin embargo, terminó convirtiéndose en un fiasco absoluto que pasó de cesión en cesión hasta dejar el fútbol durante algunas épocas para luego volver a él. Además, coqueteó con el mundo de la música e incluso intentó ser actor. Y todo ello sin abandonar las fiestas, los excesos, los lujos y la excentricidad.

Drenthe, en quiebra

Ahora, ha vuelto a ser noticia por un hecho realmente negativo y que da un poco de explicación a tanto dispendio. Ha sido declarado en quiebra por el Tribunal de Breda. Sin embargo, el extremo holandés asegura que no está preocupado y que no tiene miedo por su situación, ya que se trata de una negligencia de su abogado.

"No me asusto fácilmente por estas cosas. No conozco los entresijos y no sé exactamente qué está pasando, pero si es lo que creo que es, no es tan importante", ha asegurado el todavía futbolista en el medio holandés Voetbalzone. Además, asegura que creer que este hecho se ha producido porque no se ha presentado a su audiencia. Afirma también que este proceso se ha desarrollado mientras su abogado estaba de vacaciones y que por ello se ha desarrollado así.

Drenthe firma con el Kozakken Boys. Foto: Twitter (@KozakkenBoys)

El resultado de haber sido declarado en quiebra es que Drenthe tendrá asignado un gestor de su patrimonio y no podrá hacer nada con él sin que esa persona lo autorice, al menos, hasta que la situación pueda aclararse.

Drenthe ha afirmado en multitud de ocasiones que ha perdido mucho dinero por sus conductas relacionadas con las fiestas, los excesos, el juego, la compra de coches de luego y sus líos sentimentales. Además, tiene la certeza de que a lo largo de su carrera, y en especial en el Real Madrid, sus agentes quedaron con la mayor parte de sus ganancias.

"Sólo sabía que iba a ganar 1,8 millones de euros en mi primera temporada, nada más. Fue muy astuto y a partir de entonces tuvo todo controlado". Esta acusación la hacía sobre su antiguo agente Sisi Lens, lanzando además una advertencia a los jóvenes jugadores para que tuvieran cuidado con sus agentes en sus inicios.

