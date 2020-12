Jovic prolonga su mala suerte: cae lesionado y no estará ante el Borussia

Luka Jovic ha vuelto a caer lesionado. El jugador serbio sufre una tendinosis de la musculatura aductora de la pierna derecha, justo cuando regresaba de su contagio por el coronavirus. El delantero no ha podido regresar a una convocatoria desde entonces, pero tendrá que perderse algún encuentro más después de que los servicios médicos del Real Madrid hayan detectado este problema físico que le tendrá entre 10 y 15 días de baja. Este lunes se entrenó con el grupo sin problemas.

El ariete solo ha podido completar 208 minutos esta temporada. Los problemas físicos, la poca confianza en él y el regreso con su contagio de la Covid-19 han supuesto que no se haya visto mucho con la camiseta sobre el césped. No ha tenido un choque de 90 minutos en todo el año y solo ha podido salir de inicio en tres choques de los cinco que ha disputado. Es muy difícil que el jugador pueda ser valorado si no está pudiendo tener la continuidad deseada.

Karim Benzema vuelve a quedarse solo como único nueve de la plantilla. Mariano Díaz sigue trabajando en el interior de las instalaciones y, como en los últimos dos partidos, el francés no tendrá recambio en el banquillo. El francés, que también ha tenido problemas físicos después del último parón de selecciones, tendrá que liderar el ataque merengue en el trascendental partido que afrontan los de Zidane este miércoles. Uno menos para la batalla que se librará en el Alfredo Di Stéfano.

Parte médico de Jović.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 8, 2020

Jovic estaba viviendo un gran momento tras el último parón internacional. Había marcado dos tantos con Serbia y volvía con la intención de prolongar ese buen estado de forma en el Real Madrid. El delantero quería asentarse de una vez por todas en la entidad merengue. De esta forma prolonga su mala racha que ya durante el regreso del fútbol tras el parón por la pandemia le impidió jugar de forma regular, así como algunos episodios extradeportivos que están marcando su paso por la entidad.

Las bajas

Este miércoles Zidane tendrá que afrontar el choque con las bajas de Eden Hazard, Mariano Díaz, Fede Valverde, Martin Odegaard y Luka Jovic. Hasta la convocatoria, Dani Carvajal será duda aunque ha hecho dos entrenamientos prácticamente con el grupo. El lateral quiere ayudar a sus compañeros en la búsqueda de la clasificación para la siguiente ronda de la máxima competición continental.

No será sencillo con estos problemas en la plantilla. Zidane ha visto su ataque muy mermado con las últimas lesiones, pero recupera a su gran baluarte. Sergio Ramos vuelve a estar disponible este miércoles y volverá a la titularidad. El central ha superado sus problemas físicos y podrá ayudar a los blancos en la gran final que tendrán por delante. El jugador que tiene un idilio especial con la Champions sale al rescate en el momento más delicado. El capitán por fin está de vuelta.

[Más información: Carvajal, a tope: el Real Madrid recupera su defensa... y se entrena con dos malas noticias]