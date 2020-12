Casemiro explica por qué el Real Madrid no "se pone" todos los partidos

Casemiro: "No pongo excusas, pero no somos máquinas"

Las dificultades de esta temporada marcada por el coronavirus están haciendo mella en el Real Madrid. La realidad es que las lesiones, los contagios, el alto ritmo de competición, los partidos cada tres días y, todo ello, compaginado con parones de selecciones no ponen las cosas fáciles para ningún equipo. Eso es lo que ha explicado Casemiro cuando le han preguntado por qué el conjunto blanco saca adelante los partidos más complicados y se le atragantan los más fáciles a priori.

"Yo creo que es muy sencillo. No estoy aquí para poner excusas o hablar de problemas, pero sabemos que la pretemporada no ha podido ser buena porque no había tiempo. Cada tres días jugamos un partido diferente y difícil, sobre todo en La Liga. Hay equipos que juegan cada siete días y tienen más tiempo para descansar y preparar los partidos", explicaba el jugador blanco cuando le ponían sobre la mesa esa situación tan extraña.

Además, Casemiro cree que esta situación no solo la vive su equipo. "No solo el Real Madrid, todos los equipos están teniendo muchos altibajos, es imposible así jugar tantos partidos seguidos. Lo que queremos es dar una solución, pero sabemos que es muy difícil. Hablamos de ser humanos, no somos máquinas. Con tantos partidos seguidos, luego vas a la selección y luego te lesionas... Estamos intentando mantener el mejor nivel, pero es imposible", expuso el brasileño.

Casemiro celebra su gol en el Borussia Mönchengladbach - Real Madrid de la Champions League

El Real Madrid ha ganado en el Camp Nou, en el Sánchez Pizjuán, en San Siro... pero ha caído en el Alfredo Di Stéfano ante el Cádiz, contra el Alavés o el Shakhtar. Esta irregularidad ha provocado que los blancos estén a seis puntos del Atlético de Madrid en Liga o que llegue a esta última jornada de la Champions League con todo por decidirse. No está siendo fácil para los blancos, pero Casemiro no quiere poner excusas y ha asegurado que están buscando soluciones.

Respaldo a Zidane

El brasileño se ha deshecho en elogios hacia su entrenador por cómo está capeando esta situación. "Qué decir de Zidane, de su historia en el club, el año pasado ganó dos títulos... La temporada es muy rara. Toda la plantilla está cien por cien con el míster. Valoramos mucho lo que está haciendo y lo que hizo con nosotros. Con Zidane es muy fácil olvidarse de todo lo que ha hecho", sentenció en rueda de prensa Casemiro.

El centrocampista regresó a la disciplina del equipo este sábado en Sevilla e impuso su ley en la medular, haciendo que los blancos fueran mejores durante gran parte del choque y, sobre todo, haciendo que aguantasen en el momento en el que empujaron los locales al final del choque. Para recuperar el estatus que han perdido en algunos encuentros, Zidane necesita ese nivel de Casemiro. El brasileño está con él, como toda la plantilla, para levantar el vuelo de nuevo. Ante el Gladbach todas estas circunstancias se pondrán sobre la mesa para ver quién se merece estar en la siguiente fase.

